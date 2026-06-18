Liên minh Thương hiệu Sài Gòn kết nối nguồn lực phát triển

Trường Đại học Sài Gòn, SATRA, Saigontourist Group, Saigon Co.op và Saigonbank vừa thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn (SAIGON LEAGUE). Việc kết nối năm lĩnh vực đào tạo, thương mại, dịch vụ, phân phối và tài chính được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho kinh tế TPHCM.

Các lãnh đạo 5 đơn vị thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Thương hiệu Sài Gòn. Ảnh THUỲ DƯƠNG

Kết nối 5 trụ cột trong một hệ sinh thái

PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, cho biết Liên minh Thương hiệu Sài Gòn là sự hội tụ của năm trụ cột gồm tri thức và nguồn nhân lực; thương mại và chuỗi cung ứng; du lịch và dịch vụ; phân phối và khách hàng; tài chính và nguồn vốn. Đây cũng là lần đầu tiên các đơn vị cùng mang thương hiệu Sài Gòn tham gia một mô hình liên kết chung nhằm phát huy thế mạnh của từng bên và mở rộng không gian hợp tác.

Các lãnh đạo 5 đơn vị ký kết hợp tác thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn. Ảnh THUỲ DƯƠNG

Theo thỏa thuận hợp tác, Trường Đại học Sài Gòn đảm nhận vai trò kết nối các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực. SATRA phụ trách lĩnh vực thương mại, nguồn cung, logistics và chuỗi cung ứng. Saigontourist Group phát huy thế mạnh trong hệ sinh thái du lịch, lưu trú, ẩm thực, hội nghị và sự kiện. Saigon Co.op giữ vai trò kết nối thị trường thông qua hệ thống phân phối bán lẻ rộng khắp, trong khi Saigonbank cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán và tín dụng phục vụ hoạt động của các thành viên.

"Việc kết nối những lĩnh vực vốn có mối liên hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh tế sẽ tạo điều kiện để các đơn vị chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các thành viên cũng thống nhất phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ các chương trình phát triển của thành phố; đồng thời cùng tham gia các hoạt động giáo dục, văn hóa, thương mại, du lịch và an sinh xã hội." Ông Quân nhấn mạnh.

Tạo thêm động lực từ những thế mạnh sẵn có

Theo ghi nhận, điểm đáng chú ý của Liên minh Thương hiệu Sài Gòn nằm ở sự tham gia của các đơn vị đang nắm giữ những nguồn lực quan trọng của nền kinh tế thành phố.

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành với thế mạnh về nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực. SATRA là một trong những doanh nghiệp thương mại chủ lực của TPHCM, sở hữu hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cùng mạng lưới cung ứng và logistics quy mô lớn. Saigontourist Group hiện là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch Việt Nam với hệ sinh thái khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành và trung tâm hội nghị trải rộng trên cả nước.

Trong khi đó, Saigon Co.op là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với mạng lưới 800 điểm bán và lượng khách hàng lớn trên toàn quốc. Saigonbank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của cả nước, có nhiều kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp và người dân.

Sự ra đời của Liên minh Thương hiệu Sài Gòn cho thấy xu hướng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức tài chính đang ngày càng rõ nét. ẢNH THUỲ DƯƠNG

Việc các đơn vị có thế mạnh ở những lĩnh vực khác nhau cùng tham gia một liên minh chung được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác thực chất giữa đào tạo, thương mại, dịch vụ, tài chính và thị trường. Các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ có điều kiện gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong khi các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và dịch vụ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối và mạng lưới khách hàng sẵn có.

Đáng chú ý, SATRA và Saigon Co.op là hai doanh nghiệp đang trực tiếp kết nối với thị trường thông qua mạng lưới cung ứng và phân phối rộng khắp. Trong nhiều năm qua, hai đơn vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh mà còn tham gia bình ổn thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển hàng Việt Nam chất lượng cao và thúc đẩy liên kết vùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các chương trình hợp tác của liên minh có thể nhanh chóng được triển khai vào thực tiễn.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, sự ra đời của Liên minh Thương hiệu Sài Gòn cho thấy xu hướng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức tài chính đang ngày càng rõ nét. Việc kết hợp các thế mạnh vốn có của từng đơn vị không chỉ mở rộng không gian hợp tác mà còn góp phần khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có, tạo thêm động lực cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

MINH XUÂN