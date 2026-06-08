Saigon Co.op nhận cú đúp giải thưởng bán lẻ châu Á, khẳng định sức hút thương hiệu Việt

Saigon Co.op vừa được vinh danh ở hai hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026.

Đại diện Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã nhận hai giải thưởng “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của nhà bán lẻ thuần Việt trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đổi mới, phát triển hàng nhãn riêng và nâng cao trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp.

Tại lễ trao giải Retail Asia Awards 2026 diễn ra ở Singapore, Saigon Co.op là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với hệ thống bán lẻ này trong năm 2026, khi Co.opmart tròn 30 năm hình thành và phát triển.

Đại diện Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã nhận hai giải thưởng “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026.

Từ siêu thị Co.opmart đầu tiên khai trương năm 1996, đến nay Saigon Co.op đã phát triển mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, gồm các mô hình Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers và Finelife. Không chỉ mở rộng quy mô, doanh nghiệp còn duy trì định hướng phát triển gắn với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt, từ bình ổn giá, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt đến thúc đẩy tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, lợi thế lớn nhất của thương hiệu nằm ở khả năng thấu hiểu người tiêu dùng Việt Nam. Doanh nghiệp không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn kiên trì theo đuổi các chương trình thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, ưu tiên hàng Việt, sản phẩm OCOP và các mặt hàng thân thiện môi trường. Đây cũng là nền tảng giúp Saigon Co.op xây dựng niềm tin và duy trì sự gắn bó với khách hàng trong nhiều năm qua.

Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho hàng nhãn riêng tại 800 điểm bán

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên dấu ấn của Saigon Co.op là chiến lược phát triển hàng nhãn riêng. Trong những năm gần đây, nhóm sản phẩm này liên tục được cải tiến về chất lượng, mẫu mã và giá trị sử dụng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Giải thưởng “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” được xem là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị hàng Việt và kết nối các nhà sản xuất trong nước với hệ thống phân phối hiện đại.

Nhân dịp này, từ ngày 11-6 đến 1-7, Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho hàng nhãn riêng với mức giảm giá đến 50%, mua 2 tính tiền 1 và nhiều quà tặng cho khách hàng. Đồng thời, hệ thống cũng tổ chức “Ngày Thành viên” vào ngày 20-6 với chương trình nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc chuyên trang “Dấu ấn tuổi 30 - Ưu đãi chỉ Co.op có”, nằm trong chiến dịch “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” được triển khai tại khoảng 800 điểm bán trên toàn quốc.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, Saigon Co.op đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, logistics và mô hình bán lẻ đa kênh nhằm thích ứng với những thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Theo định hướng năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng thêm gần 100 điểm bán mới và gia tăng doanh thu từ kênh trực tuyến. Song song đó là các hoạt động giảm rác thải nhựa, thúc đẩy tiêu dùng xanh và phát triển hệ thống bán lẻ bền vững.

Retail Asia Awards là giải thưởng thường niên uy tín của ngành bán lẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật về đổi mới sáng tạo, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững. Việc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng tiếp tục cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trên sân chơi khu vực, đồng thời khẳng định hướng đi lấy người tiêu dùng làm trung tâm mà Saigon Co.op đã theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

MINH XUÂN