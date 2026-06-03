Mùa hè kích hoạt sức mua ngành hàng giải nhiệt

Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nhu cầu mua sắm các sản phẩm giải nhiệt, chăm sóc sức khỏe và thực phẩm thanh nhẹ của nhiều gia đình. Nắm bắt xu hướng này, các nhà bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mùa hè và hỗ trợ người dân tiết kiệm chi tiêu.

Lượng khách tìm mua nông sản, thực phẩm tăng mạnh tại các siêu thị Co.opmart. ẢNH MINH CHÂU

Sức mua tăng theo thời tiết

Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành liên tục duy trì ở mức cao. Tại các siêu thị, lượng khách tìm mua nước giải khát, nước khoáng, trái cây, thực phẩm tươi sống và các sản phẩm chống nóng tăng đáng kể so với giai đoạn trước.

Lượng khách tìm mua nước giải khát, nước khoáng, trái cây, thực phẩm tươi sống và các sản phẩm chống nóng tăng đáng kể tại các siêu thị Co.opmart. ẢNH MINH CHÂU

Ghi nhận tại Co.opmart Rạch Miễu (phường Nhiêu Lộc, TPHCM), khu vực nước giải khát và thực phẩm chế biến sẵn luôn thu hút đông khách vào các khung giờ chiều tối. Nhiều gia đình tranh thủ mua sắm cho cả tuần nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chị Nguyễn Thị Minh Anh, ngụ phường Cầu Kiệu, TPHCM, cho biết mùa hè là thời điểm chi tiêu của gia đình tăng lên đáng kể do nhu cầu sử dụng nước uống, trái cây và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cao hơn bình thường. “Nhà tôi có hai con nhỏ nên mùa nóng gần như tuần nào cũng phải mua thêm nước khoáng, sữa chua, trái cây. Nếu mua đúng dịp khuyến mãi sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí sinh hoạt”, chị Minh Anh chia sẻ.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng theo mùa, từ nay đến 10-6, Saigon Co.op triển khai chương trình “Lễ hội mùa hè – Sale nhiệt thả ga” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile, Cheers và Co.op Online. Điểm nhấn của chương trình là hàng ngàn sản phẩm được giảm giá đến 50%, tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu cao trong mùa hè như nước khoáng, nước giải khát, nước bù khoáng, kem, rau câu, thạch, sản phẩm chăm sóc cá nhân và các mặt hàng phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng được đưa vào chương trình khuyến mãi nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Đa dạng lựa chọn cho bữa ăn mùa nóng

Không chỉ tập trung vào nhóm hàng giải nhiệt, chương trình còn đẩy mạnh ưu đãi đối với thực phẩm tươi sống nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh đang ngày càng phổ biến trong các gia đình. Nhiều mặt hàng như cá basa, cá diêu hồng, chân bắp giò heo, thịt gà, nấm, cà rốt, bí đao cùng nhiều loại trái cây trong nước và nhập khẩu được giảm giá luân phiên đến 30%. Từ ngày 4 đến 10-6, chương trình “Thưởng thức thủy hải sản – An tâm chất lượng” tiếp tục giảm giá cho nhiều loại hải sản được ưa chuộng như cá chim trắng, cá chẽm, cá thu và cá nục.

Nhiều mặt hàng hệ thống các điểm bán Saigon Co.op được giảm giá luân phiên đến 30%. ẢNH MINH CHÂU

Theo ghi nhận từ các điểm bán, nhu cầu đối với nhóm thực phẩm thanh nhẹ đang gia tăng khi nhiều gia đình ưu tiên các bữa ăn nhiều rau xanh, trái cây và thủy hải sản để thích ứng với thời tiết nắng nóng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết đơn vị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ mùa hè, đặc biệt là nhóm hàng giải nhiệt và thực phẩm tươi sống. Mục tiêu của chương trình không chỉ là tạo ra các đợt giảm giá ngắn hạn mà còn góp phần ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung và giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.“Chúng tôi tập trung vào những mặt hàng thiết yếu có tần suất sử dụng cao trong mùa hè để các chương trình khuyến mãi mang lại hiệu quả thực chất cho người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm nguồn cung ổn định trong suốt thời gian triển khai”, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết.

Ngoài các chương trình giảm giá trực tiếp, khách hàng thành viên Saigon Co.op còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi như tích lũy điểm thưởng, nhận ưu đãi độc quyền và quà tặng theo giá trị hóa đơn. Có thể nói, việc tập trung vào nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu mùa hè không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn góp phần duy trì sức mua cho thị trường nội địa trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

MINH CHÂU