Vingroup rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Theo Vingroup, quyết định này nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm mà tập đoàn đang triển khai, gồm Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng tại Hà Nội, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Quảng Ninh…

Công văn của Vingroup nêu rõ, việc rút đăng ký đầu tư dự án đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược vừa được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện. Điển hình là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, trong đó có sân vận động Trống Đồng – sân vận động lớn nhất thế giới. Đây là dự án mang tầm vóc quốc gia, được Chính phủ tin tưởng giao cho Vingroup triển khai, đồng thời ghi dấu ấn bản sắc dân tộc trên trường quốc tế.

Ngoài dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup còn là chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh. Song song đó, tập đoàn đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng trọng điểm, gồm Nhà máy sản xuất thép VinMetal, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ… Các dự án này đều đòi hỏi nguồn lực lớn về vốn, thời gian và năng lực triển khai.

Vingroup khẳng định, việc rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, bởi dự án này đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư từ nhiều doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm như THACO Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Vietnam 3000.

