Vinh danh những IP hoạt hình xuất sắc tại Vietnam Animation IP Contest 2025

Sáng 24-10, tại TPHCM, lễ trao giải Vietnam Animation IP Contest 2025 đã diễn ra, khép lại hơn 2 tháng tranh tài sôi nổi, đồng thời vinh danh các dự án hoạt hình xuất sắc nhất đến từ các nhóm sáng tạo trong nước và quốc tế.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay nhận được hơn 120 tác phẩm dự thi từ các cá nhân, nhóm sáng tạo và studio hoạt hình trên cả nước, cũng như một số thí sinh quốc tế. Sau vòng sơ tuyển, 80 tác phẩm hợp lệ được chia theo 3 hạng mục: Phim ngắn hoặc series có 37 tác phẩm; Phim dài có 12 tác phẩm; Học sinh/sinh viên có 29 tác phẩm.

Đông Dương ai vọng (Indochinoir) nhận giải cao nhất hạng mục phim truyện điện ảnh

Ban giám khảo đánh giá cao chất lượng chuyên môn, sự đầu tư và tiềm năng thương mại của nhiều dự án. Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, 24 tác phẩm xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết, trong đó 7 tác phẩm thuộc hạng mục phim dài, 9 tác phẩm hạng mục phim ngắn hoặc series, 8 tác phẩm hạng mục dành cho các bạn học sinh/sinh viên.

Tác phẩm đi tìm câu trả lời về căn tính Việt

Kết quả, ở hạng mục phim ngắn hoặc series, giải Nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho tác phẩm Jelly’s Bean. Trong khi đó, giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về: Panic Picnic và Meowment.

Ở hạng mục phim dài, tác phẩm Đông Dương ai vọng (Indochinoir) đạt giải Nhất với phần thưởng 200 triệu đồng. Hai tác phẩm Zombie mắt lác nhận giải Nhì và Sơn Tinh Thủy Tinh (The Ballad of mountain and Water gods) nhận giải Ba. Zombie mắt lác cũng nhận giải thưởng Beta Pick, được lựa chọn bởi doanh nhân Nguyễn Quang Minh (nhà sáng lập, chủ tịch Beta Group).

Trao giải cho quán quân hạng mục học sinh/sinh viên

Và hạng mục phim ngắn/series

Với giải thưởng dành cho hạng mục học sinh/sinh viên, giải Nhất vinh danh tác phẩm Tắc với trị giá 60 triệu đồng. Hai tác phẩm Mọt và Ban công lần lượt nhận giải Nhì và Ba.

Ngoài ra, ban giám khảo cũng thống nhất chọn tác phẩm Emotional Bar để trao giải dành riêng với trị giá 100 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng hiện kim, các tác phẩm đoạt giải cũng nhận nhiều giải thưởng hiện vật từ các đơn vị tài trợ.

Emotional Bar nhận giải thưởng của ban giám khảo

Chị Vũ Nguyễn Phúc Anh, đại diện ban tổ chức cho biết, sau lễ trao giải các thí sinh và nhóm thí sinh chiến thắng sẽ có thời gian 30 ngày để thực hiện các thủ tục nhận thưởng, trong đó có yêu cầu về kế hoạch sử dụng giải thưởng. Toàn bộ số tiền thưởng sẽ được dùng để làm quỹ phát triển dự án tại Việt Nam.

VĂN TUẤN