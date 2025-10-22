Sức trẻ văn chương TPHCM trước cơ hội bứt phá

Không đơn thuần là hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” lần thứ nhất, tọa đàm “Sức trẻ văn chương phương Nam” do Sở VH-TT TPHCM và Hội Nhà văn TPHCM tổ chức vào ngày 21-10, một lần nữa là cơ hội để nhận diện về lực lượng viết văn trẻ tại TPHCM.

Những cuộc tiếp sức quý giá

Trong những năm qua, với vị thế là một đô thị năng động, nghĩa tình, TPHCM không ngừng thu hút dòng người nhập cư. Chính điều này đã giúp đội ngũ văn chương TPHCM đều đặn được bổ sung những gương mặt mới. Nếu sau ngày đất nước thống nhất, thế hệ 6X, 7X được xem là thế hệ viết trẻ của TPHCM khi đó, thì giờ đây, đội ngũ tiếp nối là 8X, 9X và gần hơn là gen Z, gen Alpha…

Các tác giả trẻ tham gia trại viết Hoạt động trải nghiệm sáng tác văn học trẻ 2025 tại đảo Thiềng Liềng. Ảnh: KHÁNH VÂN

Chỉ xét riêng ở lĩnh vực văn chương, tại TPHCM liên tục có những sân chơi, những cuộc thi để tác giả trẻ có cơ hội thử sức và khẳng định tài năng. Có thể kể đến giải thưởng thơ Bút mới, Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20, Cuộc vận động sáng tác Văn học cho thiếu nhi, giải thưởng Văn học Trẻ Đại học Quốc gia TPHCM (đang khởi động mùa thứ tư), giải Văn học trẻ được trao thường niên của Hội Nhà văn TPHCM…

Cùng với đó là những trại viết, trại sáng tác được dành riêng cho những người viết trẻ. Gần nhất, vào cuối tháng 8 năm nay, Trường ĐH KHXH-NV - ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức trại viết “Hoạt động trải nghiệm sáng tác văn học trẻ 2025” tại đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TPHCM) cho 21 trại sinh đến từ các tỉnh thành, các trường ĐH trong cả nước. Phần lớn họ là các bạn trẻ đạt giải cao tại giải thưởng Văn học trẻ. Trong hành trình 4 ngày 3 đêm, ngoài trải nghiệm cuộc sống thực tế tại xã đảo Thạnh An, các tác giả trẻ còn được gặp gỡ, lắng nghe những thế hệ cầm bút đi trước như Nhật Chiêu, Dương Thành Truyền, Bích Ngân, Phan Hoàng chia sẻ về kinh nghiệm sáng tác. Đây chính là những cuộc tiếp sức quý giá dành cho những bạn trẻ trên bước đầu đến với văn chương.

Chờ đợi bứt phá

Theo nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, từ trước tới nay, Hội Nhà văn TPHCM luôn đồng hành và cổ vũ những người viết trẻ. Mỗi nhiệm kỳ đều tổ chức hội nghị những người viết trẻ, quy tụ bạn trẻ có đam mê theo đuổi văn chương đang sống và học tập tại TPHCM. Ngoài ra, hàng năm, hội đều có trại viết nhằm bồi đắp cho những người viết trẻ.

“Tuy nhiên, có một thực tế là Hội Nhà văn TPHCM đang thiếu những cuộc tọa đàm. Với nhà văn, những cuộc tọa đàm rất quan trọng, đó chính là nơi các tác giả gặp nhau, gặp các thế hệ đi trước để trao đổi kinh nghiệm, bàn luận về những vấn đề nổi bật của văn chương, từ đó hỗ trợ và động viên nhau cùng viết. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức nhiều cuộc tọa đàm hướng đến người trẻ. Bởi người trẻ chính là tương lai với sự sáng tạo và sức bật mới mẻ, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở họ”, nhà văn Bùi Anh Tấn cho biết.

Viết văn là một hành trình cô đơn, nhà văn luôn cô độc với các trang viết của mình, dù bên ngoài có rất nhiều thứ quyến rũ. Cũng vì vậy, đòi hỏi những người viết trẻ phải dũng cảm và nỗ lực rất nhiều để vượt qua. Nhưng nói thì nói vậy, tôi vẫn kỳ vọng vào các bạn trẻ, kỳ vọng vào tình yêu văn chương sẽ lớn hơn tất cả, trở thành động lực mạnh mẽ cho các bạn cầm bút. Tôi mong các bạn hãy tự tin, mạnh dạn dấn thân vào sự nghiệp văn chương, thành hay bại là chuyện của tương lai nhưng trước tiên hãy viết và hoàn thành tác phẩm mà mình ấp ủ Nhà văn Bùi Anh Tấn

Là sinh viên thuộc chuyên ngành Ngữ văn, bạn Hoàng Minh Đức (sinh năm 2007, hiện theo học tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM) dành nhiều quan tâm đến văn chương trẻ của TPHCM. Theo Minh Đức, một số tác giả trẻ như Giai Du (sinh năm 2001), Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008)… đã khiến những độc giả trẻ cảm thấy thu hút vì sự gần gũi, nét mới lạ cả ở phương diện nội dung lẫn nghệ thuật.

“Khi đọc những tác phẩm của các nhà văn trẻ, tôi trông chờ có thể tìm được những vấn đề mang tính đời thường, dung dị, gần gũi trong cuộc sống của người trẻ chúng tôi. Và cũng với tư cách là một người đọc trẻ, tôi rất mong được thấy các anh, chị tác giả trẻ có thể bứt phá ra khỏi tuyến nội dung của các tác giả đi trước, khai thác sâu những vấn đề nóng trong cuộc sống hiện đại như tìm việc làm, nỗ lực khẳng định bản thân, hành trình tìm chỗ đứng của người trẻ trong thời đại có quá nhiều biến đổi. Đó là những chủ đề mà tôi cũng như nhiều bạn bè của mình mong các tác giả sẽ khai thác như một cách định hướng cho chúng tôi trong hành trình khám phá, tìm hiểu bản thân”, Hoàng Minh Đức chia sẻ tại tọa đàm.

HỒ SƠN