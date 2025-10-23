Cánh diều 2025 - liệu còn gió để bay cao?

Khác với nhiều mùa giải trước, khi điện ảnh trong nước luôn “lép vế” trước sự xuất hiện của bom tấn nước ngoài, tại thời điểm này, phim Việt liên tiếp đạt được những đỉnh cao mới với doanh thu “khủng”. Nhưng trớ trêu thay, khi điện ảnh Việt đang bay cao, giải thưởng được xem là biểu tượng của ngành - giải Cánh diều, lại đang loay hoay giữa muôn vàn khó khăn.

Phim "Mai" thắng lớn tại giải Cánh diều vàng 2024

Thời gian qua, công chúng dễ dàng nhận thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt với hàng loạt tác phẩm được đầu tư bài bản, đạt chất lượng nghệ thuật lẫn thương mại. Riêng ở hạng mục phim truyện điện ảnh, “đường đua” giành giải Cánh diều vàng năm nay dự kiến sẽ là màn thi đấu nghẹt thở giữa nhiều đối thủ “nặng ký”, gồm: Mưa đỏ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Bộ tứ báo thủ, Tử chiến trên không, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối...

Song trái ngược với thị trường điện ảnh sôi động ấy, giải thưởng Cánh diều tôn vinh những nỗ lực của người làm điện ảnh lại có nguy cơ… không đủ điều kiện tổ chức đúng nghĩa. Hội Điện ảnh Việt Nam vừa thừa nhận: việc sắp xếp lại tổ chức và thiếu nguồn kinh phí khiến lễ trao giải năm nay có thể phải “tùy thuộc vào điều kiện thực tế”. Một cụm từ nghe tưởng chừng hành chính, nhưng lại rất bất ổn, có lẽ là “vô tiền khoáng hậu” với một giải thưởng nghề nghiệp uy tín vào hàng bậc nhất cả nước.

Thêm nữa, thông báo của Hội Điện ảnh cũng nêu rõ, có khả năng người đoạt giải sẽ không có tiền thưởng, đây có lẽ là trường hợp hy hữu xảy ra với một giải thưởng quốc gia. Tiền thưởng, về mặt vật chất tất nhiên không thể so với số vốn đầu tư sản xuất, với công sức, tâm huyết của người làm phim…

Nhưng như câu tục ngữ “Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”, thì giải thưởng đi cùng tiền thưởng là vinh dự, tự hào, là sự ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng dành cho những người tâm huyết với nghề.

Điện ảnh Việt đang chứng minh sức sống mạnh mẽ, nhưng chính những “bệ đỡ” như giải Cánh diều lại đang chậm nhịp. Một nền điện ảnh không thể chỉ “bay” bằng doanh thu phòng vé, mà còn cần sự công nhận mang tính nghề nghiệp và tinh thần.

Giải Cánh diều không chỉ là một buổi lễ, mà là một biểu tượng văn hóa, nơi tôn vinh những giá trị sáng tạo và khát vọng của nghệ sĩ Việt. Để Cánh diều 2025 có thể bay lên, tất nhiên là cần kinh phí, nhưng cái cần hơn nữa là phải có sự dẫn dắt của đội ngũ những người đủ tâm, đủ tầm. Nó chỉ có thể thực sự “cất cánh” khi được tiếp thêm gió của niềm tin, của trách nhiệm và của tình yêu dành cho nghệ thuật nước nhà.

VĨNH XUÂN