700 triệu đồng giải thưởng cuộc thi sáng tạo IP hoạt hình

Chiều 14-8, Hiệp hội kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình Việt Nam (VAVA) đã tổ chức lễ công bố Vietnam animation IP contest - cuộc thi IP hoạt hình Việt, với sự đồng hành và hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Theo đại diện VAVA, cuộc thi nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong nước, đặc biệt là lĩnh vực hoạt hình và kỹ xảo.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm khuyến khích các nghệ sĩ, nhóm sáng tạo và studio Việt Nam phát triển những ý tưởng sáng tạo nguyên bản, từ đó tạo nền tảng cho những IP mạnh mẽ có thể thương mại hóa và vươn ra quốc tế.

Đại diện ban tổ chức thông tin về thể lệ cuộc thi

Cuộc thi dành cho các thí sinh từ 18 tuổi trở lên, chủ đề sáng tác không giới hạn, theo đúng các quy định của Luật Điện ảnh. Các tác phẩm được thể hiện dưới hình thức hoạt hình 2D, 3D, stop motion hoặc kết hợp thuộc các thể loại: phim ngắn, phim dài hoặc series phim.

Chia sẻ về tiêu chí chấm giải, doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) - nhà sáng lập Beta Group, thành viên ban giám khảo, cho biết, các ý tưởng sáng tác có bản sắc, tiếng nói cá nhân độc đáo sẽ được đánh giá cao.

Ngoài doanh nhân Minh Beta, thành phần ban giám khảo còn quy tụ những cái tên quen thuộc trong ngành điện ảnh: nhà sản xuất Tường Vi, Andy Cung - nghệ sĩ storyboard gốc Việt, đạo diễn hoạt hình nước ngoài Mathieu.

Doanh nhân Minh Beta - đại diện ban giám khảo chia sẻ về tiêu chí chấm giải

Mặc dù lần đầu được tổ chức nhưng Vietnam animation IP contest có giải thưởng vô cùng hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng.

Trong đó, giải thưởng cao nhất dành cho dự án phim dài lên đến 200 triệu đồng, phim ngắn hoặc series là 100 triệu đồng. Ngoài ra, ban giám khảo cũng sẽ đánh giá và trao giải cho dự án xuất sắc nhất với giá trị 100 triệu đồng.

Chị Vũ Nguyễn Phúc Anh, giám đốc Hiệp hội VAVA, cho biết, toàn bộ số tiền giải thưởng sẽ được dùng cho việc sản xuất, phát triển dự án về sau. Thí sinh thắng giải sẽ ký hợp đồng với ban tổ chức nhằm đảm bảo cam kết dự án được tiếp tục phát triển tại Việt Nam. Bởi, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi nhằm thúc đẩy phát triển ngành hoạt hình và kỹ xảo tại Việt Nam.

Vietnam animation IP contest góp phần khuyến khích phát triển ý tưởng sáng tạo của hoạt hình Việt

Cuộc thi nhận bài dự thi đến ngày 1-10, trong đó yêu cầu thí sinh gửi bản thuyết trình gồm tóm tắt ý tưởng, kịch bản, kế hoạch sản xuất... Trong thời gian diễn ra, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức 2 buổi học trực tuyến với sự đồng hành của ban giám khảo và các chuyên gia trong ngành. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 24-10.

Trong phim ảnh, hoạt hình, IP thường được hiểu là một hệ thống nhân vật, câu chuyện, hình ảnh… do cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra, có bản quyền và có thể khai thác thương mại. IP không chỉ là một dự án ngắn hạn, mà là một sản phẩm có tiềm năng phát triển thành thương hiệu, thúc đẩy thương mại về hoạt hình, sản xuất các hàng hóa thương mại như: áo, túi xách, móc khóa…

HẢI DUY