Bích Phương trở lại với “Thương”, lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích

Ngày 23-10, Bích Phương đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Thương", món quà gửi đến người hâm mộ sau chương trình Em xinh “Say Hi”, do Tuimi sáng tác, 2pillz làm sản xuất âm nhạc.

MV Thương được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Thông qua Thương, Bích Phương muốn gửi gắm cảm xúc chân thực của mình vào âm nhạc, khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể.

Sau khi ra mắt ca khúc Chu kỳ mới trên sân khấu Em xinh “Say Hi”, Thương là ca khúc tiếp theo thuộc album mới mà Bích Phương đang thực hiện.

Xoay quanh chủ đề tình yêu, Thương có phần lời hát tập hợp những từ ngữ dịu dàng, ngọt ngào nhất khi một cô gái bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Bích Phương ra mắt MV “Thương” mang đậm ái ngữ

Theo Bích Phương, ở mỗi thời điểm, âm nhạc luôn diễn tả những cảm xúc thật nhất trong cuộc sống của cô: “Trong giai đoạn tiếp theo, có thể âm nhạc của tôi cũng ngập tràn những ái ngữ (lời yêu thương) mà bình thường mọi người ngại nói với nhau”.

MV Thương được ghi hình tại bối cảnh Đà Lạt thơ mộng, mang màu sắc hoài niệm nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Nói về sự trở lại với MV Thương, Bích Phương khẳng định, cô không tìm kiếm đỉnh cao mới trong âm nhạc mà đơn giản là muốn cập nhật những cảm xúc mới của mình và đưa thông điệp yêu thương vào ca khúc một cách nhẹ nhàng, nữ tính.

"Tôi yêu âm nhạc trở lại và muốn làm nhạc với Bích Phương - người phụ nữ đang có nhiều tình yêu thương và muốn được biểu đạt nó bằng âm nhạc”, Bích Phương chia sẻ.

Sản phẩm âm nhạc Thương đã chính thức phát hành trên kênh YouTube và các nền tảng âm nhạc.

THU HƯƠNG