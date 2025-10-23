MIN dành 3 năm sản xuất album thứ 2 "Dear Min”

Album gồm 1 intro, 1 interlude và 8 ca khúc mới, thuộc thể loại Pop/Ballad, đánh dấu nhiều thay đổi của MIN khi truyền tải chân thật những cung bậc cảm xúc của bản thân trong 3 năm vừa qua.

Các ca khúc được chắp bút bởi Min, Khắc Hưng, Hoàng Tôn, Marzuz, Lu, RedT, Trid Minh, Changg, Khang (Chillies), gồm: Quá muộn, Loser (feat Chillies), phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế độ im lặng, Điều em khó nói, Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (feat Dangrangto, Antransax), (từng là) boyfriend, girlfriend... Trong đó, ca khúc Loser do MIN sáng tác cùng nhạc sĩ Hoàng Tôn.

MIN chính thức trở lại với album thứ hai “Dear Min”

Tổng thể album Dear Min là một cuốn nhật ký âm nhạc, giữ nguyên sự mong manh, yếu đuối trong một cô gái từng bước trưởng thành từ những tổn thương.

Để thực hiện album Dear Min, MIN đã tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất từ âm nhạc, ý tưởng hình ảnh, visual sân khấu cho đến thiết kế CD vật lý.

"Giá trị mới ở Dear Min có thể không phải là kỹ thuật hay xu hướng, mà là trải nghiệm, sự thật và cảm xúc của chính mình”, MIN chia sẻ.

MIN chia sẻ, thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện album Dear Min không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc: “Sản phẩm lần này chân thật hơn. Nó không chỉ là âm nhạc, mà là lời tự sự. MIN mong các bạn tìm thấy sự đồng cảm trong những lời hát và giai điệu này, để biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để MIN buồn cùng bạn”.

MIN cũng không ngần ngại chia sẻ: “MIN không ra sản phẩm liên tục, cũng không xuất hiện nhiều trên gameshow, nên đôi khi khán giả ít thấy mình hơn. Nhưng mỗi nghệ sĩ đều có tốc độ riêng. Với MIN, âm nhạc cần được ấp ủ đủ lâu để thật sự chín và đúng với cảm xúc tại thời điểm đó”.

Album phòng thu thứ hai của MIN - Dear Min đã chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số từ 22-10.

THU HƯƠNG