170 nghệ sĩ từ 21 quốc gia tham dự sự kiện Photo Hanoi’25

Sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1 đến 30-11 tại Hà Nội. Sự kiện được Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng vào năm 2021.

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại họp báo

Chương trình do Sở VH-TT Hà Nội cùng Viện Pháp tại Hà Nội chủ trì, với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các đối tác quốc tế. Sự kiện hướng tới xây dựng Photo Hanoi trở thành liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tiêu biểu của thủ đô, được tổ chức 2 năm/1 lần, góp phần thúc đẩy Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo về nhiếp ảnh của châu Á.

Phát biểu tại họp báo chiều 22-10, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, nhấn mạnh, Photo Hanoi'25 góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu văn hóa - du lịch của Hà Nội; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nghệ sĩ, tổ chức trong và ngoài nước; thể hiện cam kết mạnh mẽ của thủ đô trong việc triển khai các sáng kiến văn hóa trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Họp báo công bố sự kiện Photo Hanoi’25

Theo ông Eric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, sự kiện là sự tôn vinh dành cho văn hóa và cho Hà Nội, tạo không gian gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế với nhiều cách nhìn khác nhau về thế giới. Photo Hanoi'25 là một dự án tập thể, phi tập trung và mở, diễn ra tại hơn 20 địa điểm văn hóa, phòng tranh, không gian công cộng, giúp nhiếp ảnh trở thành một phần của đời sống đô thị.

Các đại biểu quốc tế tại buổi họp báo

Theo ban tổ chức, hơn 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia sẽ tham gia sự kiện, cùng 25 tổ chức chuyên môn đồng hành. Trong suốt 1 tháng, công chúng được thưởng lãm 22 triển lãm nhiếp ảnh cùng 29 hoạt động bên lề như hội thảo, tour nghệ thuật, chiếu phim và các buổi giao lưu, gặp gỡ...

Các triển lãm được tổ chức tại nhiều không gian quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật thị giác như Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng, Viện Pháp tại Việt Nam, Japan Foundation, Casa Italia, Long Bien Art Fair…, cũng như xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng như vườn hoa Diên Hồng, bờ hồ Hoàn Kiếm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Photo Hanoi'25 hứa hẹn mang đến một bữa tiệc thị giác đa sắc, khẳng định vai trò của Hà Nội như một điểm hẹn sáng tạo nhiếp ảnh của khu vực.

MAI AN