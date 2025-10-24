Độc giả Việt Nam giao lưu cùng nhà văn Camille Laurens

Ngày 24-10, tại Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam (phường Sài Gòn, TPHCM), NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam và Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu và trò chuyện cùng nhà văn Camille Laurens.

Nhà văn Camille Laurens trò chuyện với bạn đọc Việt Nam tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Nhà văn Camille Laurens sinh năm 1957, là một trong những tiểu thuyết gia đương đại nổi bật nhất của Pháp. Tác phẩm của bà đã được dịch hơn 30 ngôn ngữ, luôn đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa văn học và sự thật, đặc biệt thông qua thể loại “tự truyện hư cấu” (autofiction).

Camille Laurens đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như Famina, Renaudot des lycéens, Roman-News và Grand prix RTL-Lire.

Song song với việc sáng tác, bà gắn bó sâu sắc với đời sống văn học Pháp khi là thành viên Ban Giám khảo Giải Femina (2007-2019) và thành viên Viện Hàn lâm Goncourt từ ngày 11-2-2020.

Hai tác phẩm gần nhất của nhà văn Camille Laurens được xuất bản tại Việt Nam là "Con gái" và "Bội ước". Ảnh: QUỲNH YÊN

Bạn đọc Việt Nam biết đến Camille Laurens qua các tác phẩm Trong những vòng tay (2009), Tình ca xúc cảm (2011), Con gái (2023) và mới đây là Bội ước.

Đặc biệt, nhân dịp ra mắt tiểu thuyết Bội ước, từ ngày 18 đến 25-10, nhà văn Camille Laurens đã sang Việt Nam gặp gỡ và trò chuyện với bạn đọc tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TPHCM.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại chương trình, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết, do yếu tố lịch sử nên văn chương Pháp đến với bạn đọc Việt Nam từ rất sớm. Nhiều thế hệ cầm bút, độc giả yêu văn chương ở Việt Nam đã đón nhận với niềm say đắm. Đặc biệt, không ít tác phẩm tác động không nhỏ đối với đội ngũ cầm bút nhiều thế hệ của Việt Nam.

Nhà văn Camille Laurens và dịch giả trẻ Huỳnh Hữu Phước. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo chia sẻ của Camille Laurens, trở thành nhà văn, được làm công việc yêu thích trong sự tự do riêng là một hành trình đầy ý nghĩa.

Từ một cô gái bé nhỏ, bà phải vượt qua nhiều rào cản, định kiến của xã hội để làm công việc yêu thích từ bé, đó là được tự do sáng tác.

Bạn đọc xếp hàng chờ xin chữ ký từ nhà văn Camille Laurens. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Đó là kết quả từ những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời mà cuộc gặp đầu tiên là với những cuốn sách. Chính những cuốn sách đã giúp tôi mở mang nhãn quan và có ý niệm về tự do. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ với những người quan trọng, có tiếng nói mạnh mẽ về nữ quyền cũng là yếu tố để tôi cầm bút và viết nhiều về phụ nữ”, nhà văn Camille Laurens chia sẻ.

