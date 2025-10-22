Khuyến khích phát hiện và loại bỏ thông tin độc hại trên không gian mạng

Ngày 22-10 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng

Nhiều đại biểu từ các bộ, ngành, doanh nghiệp nền tảng số và giới nghệ thuật thống nhất cho rằng, việc xây dựng và ban hành bộ quy tắc này là rất cần thiết và cấp bách trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh, không gian mạng đang tác động mạnh mẽ tới nhận thức, hành vi, tình cảm của con người. Trẻ em hiện nay dành nhiều thời gian trên mạng hơn là giao tiếp với cha mẹ, vì vậy, việc định hướng ứng xử văn minh, chuẩn mực trên môi trường số là vô cùng quan trọng. “Thế hệ tương lai của đất nước sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ không gian mạng”, Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội thảo

Theo Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền, dự thảo bộ quy tắc gồm 3 chương, 11 điều, áp dụng với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cơ quan báo chí, công ty truyền thông, nghệ thuật biểu diễn… Dự thảo lần thứ hai đã tiếp thu ý kiến của 59 đơn vị, trong đó 45 đơn vị đồng thuận, 14 đơn vị góp ý bổ sung.

Bộ quy tắc được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời mang tính khuyến nghị nhằm hướng dẫn hành vi ứng xử phù hợp với văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Bộ VH-TT-DL cũng đề xuất cơ chế giám sát, đánh giá, đồng thời khuyến khích, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công thương đề nghị có quy định rõ ràng hơn với các nội dung phản cảm, thiếu văn hóa trên mạng, đặc biệt trong hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, nên có chính sách ưu đãi, khuyến khích các đơn vị phát hiện và loại bỏ thông tin độc hại.

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, khẳng định, việc ban hành bộ quy tắc là “đúng, trúng và cần thiết”, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm những đơn vị truyền thông đăng tải nội dung giật gân, phản cảm gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

Đại diện doanh nghiệp nền tảng số, ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, đề xuất có chính sách khuyến khích người dùng ứng xử văn hóa trên mạng, kết hợp giữa ưu đãi và chế tài hợp lý để tạo môi trường mạng lành mạnh, nhân văn hơn.

Việc sớm ban hành và triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường số an toàn, văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong thời đại chuyển đổi số.

Tin liên quan Cần có hướng dẫn về văn hóa đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng

MAI AN