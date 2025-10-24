Rực rỡ sắc màu lễ hội khinh khí cầu Lâm Đồng

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 với các hoạt động nổi bật như: Lễ hội khinh khí cầu, bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí, triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP,… nhằm tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch và sản phẩm mới phục vụ nhân dân và du khách khi đến với Lâm Đồng, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng nơi hội tụ tinh hoa truyền thống với sáng tạo đương đại, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và thương hiệu điểm đến của văn hóa - du lịch Lâm Đồng.
>> Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận một số hình ảnh tại lễ hội: