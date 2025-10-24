Rực rỡ sắc màu lễ hội khinh khí cầu Lâm Đồng

Kinh tế

Sáng 24-10, Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 chính thức khai mạc thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26-10 tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt.

Video: Du khách thích thú với những khinh khí cầu tại lễ hội. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 với các hoạt động nổi bật như: Lễ hội khinh khí cầu, bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí, triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP,… nhằm tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch và sản phẩm mới phục vụ nhân dân và du khách khi đến với Lâm Đồng, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng nơi hội tụ tinh hoa truyền thống với sáng tạo đương đại, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và thương hiệu điểm đến của văn hóa - du lịch Lâm Đồng.

Quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt nơi diễn ra lễ hội
Các em nhỏ thích thú với những khinh khí cầu đầy màu sắc
Lễ hội diễn ra ở ngay trung tâm phường Xuân Hương – Đà Lạt, thu hút nhiều người dân và du khách tham gia
Du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên không gian lễ hội
ĐOÀN KIÊN

