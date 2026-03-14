Đồng bào Khmer ở miền Tây sẵn sàng cho "Ngày hội non sông"

Tại ĐBSCL, đến trưa 14-3, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 ở các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống đã hoàn tất. 

Các sư ở chùa Peam Buôl Thmây (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên

TP Cần Thơ có 2.597 khu vực bầu cử với hơn 3,1 triệu cử tri. Trong đó, cử tri là đồng bào Khmer hơn 543.000 người, chiếm khoảng 17,5% tổng số cử tri.

Các tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) tìm hiểu quy định trong quá trình bầu cử. ẢNH: TUẤN QUANG

Đại đức Đinh Hoàng Sự, Trụ trì chùa Peam Buôl Thmây cho biết, thời gian qua nhà chùa thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, bảng thông tin tiểu sử các ứng cử viên cũng được bố trí tại khu vực chánh điện để bà con thuận tiện tìm hiểu. Nhờ vậy, phật tử và người dân đều rất phấn khởi, sẵn sàng tham gia bầu cử để lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

TP Cần Thơ có hơn 543.000 cử tri là đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: TUẤN QUANG

Tại xã Lai Hòa (TP Cần Thơ), nơi có hơn 72% dân số là đồng bào Khmer, không khí chuẩn bị bầu cử càng thêm sôi động.

Chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer; phát huy vai trò của người có uy tín, sư sãi, chức sắc tôn giáo trong vận động cử tri.

Nhiều cán bộ, đoàn thể còn đến từng nhà hướng dẫn thời gian, địa điểm bỏ phiếu, góp phần giúp cử tri hiểu rõ và hào hứng tham gia ngày hội toàn dân.

Khu vực bỏ phiếu tại xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long rực rỡ cờ hoa

Còn tại Vĩnh Long, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, cờ, pa-nô, băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng, tạo khí thế hướng về “ngày hội non sông”.

Toàn tỉnh hiện có hơn 353.000 người Khmer, chiếm khoảng 10,4% dân số. Tại các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp tiếng Việt và tiếng Khmer.

Ở xã Hàm Giang, nơi đồng bào Khmer chiếm gần 90% dân số, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng tiến độ. Toàn xã có 23 ấp, 24 tổ bầu cử, 7 ban bầu cử với 22.661 cử tri. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu để người dân tìm hiểu trước ngày bầu cử.

Ông Trần Kẹo, người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, cho biết những ngày qua ông thường xuyên vận động bà con tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Theo ông, tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Ông kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư giao thông, chăm lo đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer.

Tương tự, ông Kim Chô, người có uy tín ở ấp Xoài Thum, xã Trà Cú, chia sẻ qua tuyên truyền, người dân Khmer tại địa phương đã hiểu rõ ý nghĩa của ngày bầu cử và sẵn sàng tham gia bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, tâm huyết, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Cử tri xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, xem các thông tin về ứng cử viên
TÍN HUY

