Nâng cao năng lực kiểm định vaccine vì hệ thống tiêm chủng an toàn

Ngày 2-6, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực kiểm định vaccine tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hợp tác công-tư vì mục tiêu phát triển y tế cộng đồng, đảm bảo chất lượng vaccine cho người dân Việt Nam.

Thỏa thuận ghi nhớ mở ra giai đoạn hợp tác trong vòng 3 năm (2026-2029), tập trung vào 3 trụ cột chính gồm tổ chức hội thảo khoa học và chia sẻ kinh nghiệm; đào tạo chuyên môn liên tục và chuyển giao kỹ thuật kiểm định tiên tiến.

Hai bên sẽ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và đào tạo, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, chương trình đào tạo chuyên môn và chia sẻ kiến thức về vaccine, sinh phẩm y tế, nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ y tế trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối với các tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế, chia sẻ thông tin về quy định, tiêu chuẩn và thực tiễn trong lĩnh vực kiểm định chất lượng vaccine, hướng đến hài hòa với tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và quốc tế. Đồng thời, chuyển giao và ứng dụng kỹ thuật kiểm định tiên tiến, hỗ trợ nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng các phương pháp kiểm định hiện đại vào thực tiễn kiểm tra chất lượng vaccine, bao gồm hợp tác thiết lập, quản lý mẫu chuẩn.

BS-CK2 Ngô Phi Phương, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế cho biết, hiện Viện đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường năng lực hệ thống kiểm định và quản lý chất lượng theo các chuẩn mực và khuyến nghị của WHO, hướng tới phát triển bền vững Hệ thống quản lý quốc gia về vaccine (National Regulatory Authority – NRA).

Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng mà còn là nền tảng quan trọng nhằm góp phần bảo đảm an ninh y tế, nâng cao khả năng tiếp cận vaccine an toàn, hiệu quả và chất lượng cho người dân. “Sự kết nối giữa các cơ quan kiểm định quốc gia với các tập đoàn dược phẩm và vaccine hàng đầu thế giới, như Sanofi, sẽ góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, cũng như nâng cao năng lực quản lý chất lượng một cách bền vững”, BS-CK2 Ngô Phi Phương thông tin.

Còn theo ông Lucas Steinberg, Giám đốc ngành hàng vaccine, Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam cho biết, hơn 70 năm đồng hành cùng sức khỏe người dân Việt Nam, Sanofi luôn nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các vaccine tiên tiến đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cho người dân, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tăng cường sức khỏe cộng đồng và xây dựng hệ thống y tế dự phòng tự chủ và bền vững.

THÀNH AN