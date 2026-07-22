Vĩnh Long kiến nghị Trung ương sớm nâng cấp, mở rộng cảng cá Định An

Ngày 22-7, đoàn công tác của Bộ NN-MT do Thứ trưởng Võ Văn Hưng dẫn đầu, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh đầu tư các dự án hạ tầng thủy sản trên địa bàn.

Đoàn công tác Bộ NN-MT khảo sát thực tế tại vùng nuôi tôm công nghệ cao thuộc khu vực huyện Ba Tri trước đây. Ảnh: TÍN HUY

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa kiến nghị Bộ NN-MT sớm triển khai 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương, gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Định An (639,75 tỷ đồng) và Dự án hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao Thạnh Phú (320 tỷ đồng).

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị đầu tư Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng nông, lâm, thủy sản đạt chuẩn, phục vụ kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng đề nghị các đơn vị thuộc bộ phối hợp với địa phương rà soát, đẩy nhanh các thủ tục, bố trí vốn để thi công ngay 2 dự án đã có chủ trương nêu trên. Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn sản xuất với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ; tổ chức sản xuất theo chuỗi, nâng cao năng lực kiểm nghiệm, chế biến, xuất khẩu; thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng tham dự lễ khánh thành Nhà máy thức ăn cá biển và cá nước lạnh của Tập đoàn De Heus. Ảnh: VĂN ĐẢM

Trước đó, Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng dự lễ khánh thành Nhà máy thức ăn cá biển và cá nước lạnh của Tập đoàn De Heus tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Nhà máy có diện tích 29.300m², công suất thiết kế 84.000 tấn/năm. Dự án góp phần bổ sung nguồn thức ăn chuyên biệt cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, nâng cao năng lực cung ứng đầu vào, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ NN-MT cũng làm việc với tỉnh Đồng Tháp về các chương trình hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ NN-MT cho biết, đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc xây dựng đề xuất Dự án "Tổ hợp đa chức năng phát triển lúa gạo vùng ĐBSCL". Dự án có thời gian thực hiện 4 năm, tổng kinh phí dự kiến khoảng 9 triệu USD, trong đó Hàn Quốc hỗ trợ khoảng 8 triệu USD, Việt Nam đối ứng khoảng 1 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp; giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đo lường phát thải và tăng cường liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với Đoàn công tác Bộ NN-MT về các chương trình hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ NN-MT, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp tích cực của UBND tỉnh Đồng Tháp với các sở ban ngành liên quan trong quá trình thúc đẩy các chương trình hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn địa phương giới thiệu các hợp tác xã, doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia để bảo đảm hiệu quả khi triển khai các dự án.

TÍN HUY - NGỌC PHÚC