“Gắn kết càng lâu - Ưu đãi càng nhiều” cùng hệ thống bán lẻ

Từ ngày 29-7 đến 9-8, hệ thống bán lẻ SATRA (gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và khoảng 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods) đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi “Gắn kết càng lâu - Ưu đãi càng nhiều”. Hàng ngàn mặt hàng thiết yếu được giảm giá, kết hợp quà tặng và ưu đãi dành cho khách hàng thành viên nhằm kích cầu tiêu dùng.

Theo Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA), chương trình tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu mua sắm cao như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm và nhãn hàng riêng SATRA. Nhiều mặt hàng được giảm giá mạnh như: bắp cải thảo VietGAP còn 25.500 đồng/kg, quýt đường 45.000 đồng/kg, bầu sao 22.300 đồng/kg, rau muống non 11.200 đồng/gói, cá trê 57.500 đồng/kg, trứng gà V.Food hộp 10 quả còn 29.500 đồng/hộp, ức gà phi lê CP còn 40.900 đồng/khay... Nhiều sản phẩm thịt heo, thịt gà và thủy sản cũng luân phiên áp dụng giá ưu đãi.

Ở nhóm thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng, hàng loạt sản phẩm như gạo, mì ăn liền, dầu ăn, gia vị, cà phê, bánh kẹo, xúc xích, nước giải khát… được giảm giá từ 20% đến gần 50%. Các mặt hàng hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, nước giặt, nước xả, mỹ phẩm, đồ gia dụng, chăn ga gối nệm, quần áo và vật dụng gia đình cũng đồng loạt áp dụng nhiều hình thức ưu đãi như mua 2 tặng 1, giảm giá trực tiếp.

Điểm nhấn của chương trình là ưu đãi dành cho khách hàng thành viên. Trong các ngày 1, 2, 8 và 9-8, khách hàng có hóa đơn từ 600.000 đồng sẽ được tặng 1 lốc mì lẩu Thái hương vị tôm 405g. Ngoài ra, với hóa đơn từ 99.000 đồng, khách hàng được mua 1 sản phẩm giá đặc biệt như sáp thơm Ambi Pur còn 42.500 đồng, xịt phòng Ambi Pur còn 65.500 đồng cùng nhiều sản phẩm nhãn hàng riêng SATRA (nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả...) với giá ưu đãi.

Theo SATRA, ngoài tăng cường khuyến mãi các thương hiệu lớn, hệ thống tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nhãn hàng riêng nhằm mang thêm lựa chọn chất lượng với giá hợp lý cho người tiêu dùng. Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng các giải pháp kích cầu tiêu dùng của TPHCM, góp phần thúc đẩy sức mua trên thị trường bán lẻ những tháng cuối năm.

HÀN ANH