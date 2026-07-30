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Tuổi trẻ SATRA lan tỏa nghĩa tình tri ân

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn, tri ân người có công và chăm lo cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên, thanh niên.

Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh (giữa) thăm và tặng quà thương bệnh binh Bùi Văn Nguyên. Ảnh: SATRA
Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh (giữa) thăm và tặng quà thương bệnh binh Bùi Văn Nguyên. Ảnh: SATRA

Điểm nhấn là lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo), tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong khuôn khổ hành trình “Việt Nam đất nước tôi yêu” mùa 10, đoàn viên SATRA cũng tham quan hệ thống Di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tìm hiểu lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ; trao tặng 40 phần quà và 200 ba lô cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Côn Đảo; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách và người có công.

KHÁNH CHI

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Nghĩa trang Hàng Dương SATRA Côn Đảo Lễ dâng hương Dâng hoa Đặc khu Anh hùng liệt sĩ Thắp Tưởng nhớ Bồi đắp TDTM

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