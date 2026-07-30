Rà soát toàn hệ thống, bám sát mục tiêu tăng trưởng

Nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TPHCM, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đang tập trung rà soát kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị thành viên nhằm tăng tốc trong nửa cuối năm.

Dây chuyền sản xuất thực phẩm xuất khẩu tại Công ty Cofidec (ẢNH: SATRA)

Theo đó, đối với Satrafoods, Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh yêu cầu đơn vị tiếp tục lấy hiệu quả kinh doanh làm mục tiêu xuyên suốt, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bán hàng, nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với Công ty CP Thương mại dịch vụ quận 3, lãnh đạo SATRA yêu cầu tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát công nợ, hàng tồn kho và an toàn tiền, hàng hóa; tiếp tục mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Riêng Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) được đánh giá duy trì ổn định hoạt động sản xuất và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động. 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ước đạt 450,6 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 52,04% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hơn 9 tỷ đồng, đạt 56,46% kế hoạch.

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và tối ưu chi phí sản xuất. Thông qua đợt rà soát này, SATRA yêu cầu các đơn vị thành viên bám sát kế hoạch được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của TPHCM.

PHÚC AN