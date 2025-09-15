Cổ phiếu đầu tư công tiếp tục “dậy sóng”

VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tục, tiến dần lên vùng đỉnh lịch sử. Số cổ phiếu tăng chiếm áp đảo, sắc tím lan tỏa khắp các nhóm ngành.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 15-9 tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, nhóm cổ phiếu đầu tư công hút được dòng tiền tăng mạnh nhất: CTD, KSB tăng kịch trần; VCG tăng 6,12%, VSC tăng 4,29%, HHV tăng 2,63%, LCG tăng 3,61%, HHV tăng 3,63%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng hẳn về sắc xanh góp phần kéo chỉ số tăng mạnh: CTG tăng 2,38%, SHB tăng 1,42%, TCB tăng 1,04%, BID tăng 3,05%, TPB tăng 1,64%, LPB tăng 1,02%, STB tăng 1,08%, EIB tăng 1,1%; ACB, MBB, TCB tăng gần 1%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tăng trở lại: VIX tăng trần, MBS tăng 3,93%, SHS tăng 2,31%, VND tăng 2,93%, VCI tăng 1,92%, HCM tăng 1,09%, VDS tăng 1,07%, ORS tăng 1,65%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng tích cực: SJS tăng trần, IJC tăng 4,42%, DIG tăng 2,44%, CEO tăng 2,07%, SZC tăng 2,16%, BCM tăng 2,84%, TCH tăng 1,62%, IDC tăng 1,39%, HDC tăng 1,14%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng tăng mạnh: VHC tăng trần, MSN tăng 2,91%, PAN tăng 5,84%, HUT tăng 8,65%, TNG tăng 4,78%, PET tăng 4,41%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,64 điểm (1,06%) lên 1.684,9 điểm với 238 mã tăng, 76 mã giảm và 58 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4,18 điểm (1,51%) lên 280,69 điểm với 107 mã tăng, 67 mã giảm và 51 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 37.400 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 41.200 tỷ đồng, tăng 2.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE nhưng lượng bán ròng đã giảm mạnh, với tổng giá trị khoảng 250 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 190 tỷ đồng, MWG hơn 88 tỷ đồng và GEX gần 27 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN