VN-Index phục hồi sau 5 phiên giảm dù cổ phiếu bất động sản "đỏ sàn"

VN-Index đã rướn lên khỏi giá tham chiếu khi chốt phiên, cắt đứt chuỗi giảm 5 phiên trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 23-9 với thanh khoản ở mức thấp nhất trong 7 ngày cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư khi chờ đợi quyết định phân loại thị trường của Tổ chức FTSE trong tháng 10 tới. VN-Index từ mức giảm hơn 10 điểm sau đó cuối phiên một số cổ phiếu vốn hóa lớn được kéo lên, giúp VN-Index chốt phiên tăng gần 1 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lấy lại sắc xanh góp phần giúp VN-Index ngừng rơi: VPB tăng 1,36%, TPB tăng 1,05%, CTG tăng 1,42%, STB tăng 1,09%; EIB, MBB, ACB, VIB, VCB, LPB, OCB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán nghiêng về sắc xanh: VIX tăng 2,07%, SHS tăng 1,24%, CTS tăng 1,05%; SSI, VND, VCI, HCM, FTS tăng gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản quay đầu giảm sau nhiều phiên đi ngược thị trường trước đó: NLG giảm 3,11%, DIG giảm 2,42%, CEO giảm 1,58%, PDR giảm 1,46%, HDC giảm 1,82%, KDH giảm 1,76%, VRE giảm 1,74%, CII giảm 3,18%, VCG giảm 1,48%, FCN giảm 1,89%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,81 điểm (0,05%) đứng ở mức 1.635,26 điểm với 157 mã tăng, 153 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,44%) còn 273,01 điểm với 80 mã giảm, 56 mã tăng và 81 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 23.300 tỷ đồng, giảm 12.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 24.700 tỷ đồng, giảm 13.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng giảm, khoảng gần 14 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 562 tỷ đồng, MSN gần 82 tỷ đồng và GEX gần 36 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN