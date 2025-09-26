VN-Index quay đầu giảm sau 3 phiên phục hồi

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-9 quay đầu giảm. VN-Index giảm khoảng gần 6 điểm nhưng số cổ phiếu giảm gấp đôi cổ phiếu tăng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh nên đồng loạt giảm: TPB giảm 3,09%, HDB giảm 2,74%, VPB giảm 1,78%, MBB giảm 1,13%, MSB giảm 1,5%, VIB giảm 1,49%, OCB giảm 1,16%, EIB giảm 1,91%; SHB, TCB, STB giảm gần 1%.

Nhóm chứng khoán cũng giảm khá mạnh: VIX giảm 3,36%, SHS giảm 3,14%, SSI giảm 2,56%, VCI giảm 2,16%, MBS giảm 2,99%, CTS giảm 2,06%, VDS giảm 1,57%, HCM giảm 1,68%, ORS giảm 1,71%...

Nhóm tiêu dùng, dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ: PAN giảm 2,99%, DBC giảm 1,81%, MWG giảm 1,39%, HUT giảm 2,13%; BSR giảm 1,61%, PVD giảm 1,52%, PVT giảm 3,05%, PVS giảm 1,45%...

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa và cũng là nhóm duy nhất vẫn còn giữ nhiều sắc xanh tích cực: VIC tăng 3,8%; KDH tăng 2,37%; KBC tăng 1,9%; IJC tăng 1,07%; QCG tăng 3,7%; DTD tăng 5,19%; HDC, CEO, NLG, VPI, TAL tăng gần 1%. Ngược lại, DXG giảm 1,94%; PDR giảm 1,01%; NVL giảm 2,5%; SCR giảm 2,06%; IDC giảm 1,22%; TCH, VHM, DIG giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26-9, VN-Index giảm 5,39 điểm (0,32%) còn 1.660,7 điểm với 203 mã giảm, 104 mã tăng và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,59 điểm (0,57%) còn 226,06 điểm với 97 mã giảm, 63 mã tăng và 56 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE khoảng 26.700 tỷ đồng, giảm 1.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 29.100 tỷ đồng, giảm 700 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lên đến hơn 2.043 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là SSI gần 319 tỷ đồng, HPG hơn 170 tỷ đồng và VIX gần 171 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN