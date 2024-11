VNPT đồng hành kiến tạo thành phố thông minh vì tương lai

Với sự góp mặt của VNPT tại Thủ Đức Innovation Fest 2024, người dân khám phá những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất của VNPT

Với tầm nhìn chiến lược về việc xây dựng các thành phố thông minh, trong những năm qua, VNPT đang dẫn đầu trong việc xây dựng tổng thể hệ sinh thái các giải pháp Smart City tại Việt Nam; Từ việc phát triển mạng 5G, Internet vạn vật (IoT), đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), VNPT không chỉ cung cấp nền tảng kết nối mạnh mẽ mà còn tạo ra các giải pháp quản lý thông minh, phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và người dân như nền tảng Trung tâm điều hành thông minh IOC, Trợ lý AI, VNPT IOT Guard, hệ sinh thái Cloud...

Tính tới thời điểm này, VNPT hợp tác và triển khai đề án Đô thị thông minh tại hơn 40 tỉnh thành phố trên cả nước. Với hệ thống hạ tầng viễn thông vững mạnh và các giải pháp công nghệ sáng tạo, VNPT hướng tới việc đưa các đô thị trở thành những không gian sống và làm việc thông minh, hiệu quả.

Với sự góp mặt của VNPT tại Thủ Đức Innovation Fest 2024, người dân sẽ có cơ hội khám phá những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Gian hàng VNPT tại TĐIF 2024 sẽ trưng bày nhiều sản phẩm đặc sắc, từ các thiết bị WiFi 7 với tốc độ cực cao đem lại trải nghiệm internet tốc độ rất cao, ổn định và độ trễ rất thấp cùng giải pháp nhà thông minh Smart Home, giúp tối ưu hóa cuộc sống hiện đại với tính năng giám sát an toàn và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, các giải pháp an ninh iAlert và IDCheck cũng được giới thiệu, giúp tăng cường tính an toàn và bảo mật, đáp ứng nhu cầu của một thành phố thông minh.

Cùng với đó, VNPT sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ hạ tầng viễn thông cho sự kiện, bao gồm dịch vụ internet và wifi cho khách tham quan và Ban Tổ chức, đảm bảo kết nối thông suốt. Đặc biệt, VNPT đã triển khai hạ tầng mạng VinaPhone 5G ngay tại thành phố Thủ Đức, đây sẽ là khu vực trọng điểm mà VNPT tập trung phát sóng 5G để phục vụ các nhu cầu chuyển đổi số của địa phương trong thời gian tới.

Quan hệ hợp tác giữa VNPT và thành phố Thủ Đức đã được khẳng định qua các dự án hỗ trợ chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng Thủ Đức thành trung tâm công nghệ đổi mới sáng tạo. VNPT và thành phố Thủ Đức cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, đặt nền móng cho quá trình phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ vào đời sống.

BÌNH LÂM