Sony Việt Nam ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính tại Việt Nam

Sony Việt Nam ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, đảm bảo thiết bị luôn vận hành ổn định, chính xác và hiệu quả, giúp khách hàng yên tâm sử dụng trong suốt hành trình sáng tạo.

Máy ảnh của Sony được sửa chữa chuyên nghiệp khi đến trung tâm

Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc nhập khẩu hoàn toàn cùng công nghệ cân chỉnh hiện đại, đảm bảo mọi thiết bị được tiếp nhận và xử lý theo quy trình chuẩn quốc tế. Đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản và có tay nghề cao, chuyên xử lý các tình huống kỹ thuật phức tạp: hiệu chỉnh độ phân giải, màu sắc, cảm biến, firmware… luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp khắc phục cá nhân hóa theo tiêu chuẩn Sony.

Sony Việt Nam cũng ra mắt dịch vụ cân chỉnh ống kính, một hạng mục chuyên biệt trong hệ thống sửa chữa chính hãng, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Dịch vụ được vận hành trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, áp dụng quy trình đạt chuẩn quốc tế và do đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện. Với giải pháp hiệu chuẩn và điều chỉnh lại hệ thống lấy nét, dịch vụ giúp khắc phục các vấn đề sai lệch quang học, đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác và đạt hiệu suất tối ưu, tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của Sony.

Dịch vụ cân chỉnh ống kính mang đến nhiều lợi ích vượt trội dành cho người dùng chuyên nghiệp: Duy trì hiệu suất ổn định: Các thiết bị cân chỉnh công nghệ cao của Sony giúp đảm bảo rằng thiết bị của khách hàng luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối ưu; Tối ưu chất lượng hình ảnh: Công nghệ hiện đại cho phép xác định chính xác các độ lệch quang học, tối ưu chất lượng hình ảnh và giúp ống kính luôn đạt chuẩn chất lượng cao nhất; Khả năng lấy nét như mới: Ống kính được hiệu chỉnh để duy trì khả năng lấy nét chính xác như ban đầu, mang lại sự tự tin cho nhiếp ảnh gia trong từng bức ảnh…. Các thông tin chi tiết về địa điểm, giá cả được cụ thể tại : https://promotion.sony.com.vn/dich-vu-sua-chua-may-anh-ong-kinh-chuyen-nghiep-tu-sony-alpha

KIM THANH