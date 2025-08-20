Doanh thu quý 2-2025 của Xiaomi toàn cầu đạt 16,24 tỷ USD

Tập đoàn Xiaomi công bố kết quả hợp nhất chưa kiểm toán cho quý 2-2025, doanh thu của tập đoàn tăng 30,5% so với cùng kỳ, đạt 16,24 tỷ USD, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp vượt mốc 14 tỷ USD.

Xiaomi đang ghi dấu nhiều bước tiến trong lĩnh vực AI

Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng vọt 75,4% so với cùng kỳ, đạt 1,512 tỷ USD và vượt 1,4 tỷ USD trong 2 quý liên tiếp. Kết quả này cho thấy khả năng sinh lợi bền bỉ và tăng trưởng ổn định từ nền tảng vững chắc.

Được dẫn dắt bởi chiến lược hệ sinh thái thông minh “Human x Car x Home”, ba mảng kinh doanh cốt lõi của Xiaomi - smartphone, xe điện thông minh và thiết bị gia dụng thông minh - đều ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý 2. Doanh thu từ mảng smartphone đạt 6,37 tỷ USD, sản lượng tăng trưởng liên tiếp 8 quý và duy trì vị trí top 3 toàn cầu trong 20 quý liên tiếp.

Mảng IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh lập kỷ lục doanh thu mới với mức 5,418 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu thiết bị gia dụng thông minh tăng 66,2%.

Doanh thu từ mảng xe điện thông minh, AI và các sáng kiến mới khác đạt 2,982 tỷ USD, tăng mạnh 234% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu xe điện lần đầu vượt 2,8 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng cho mảng này.

Đáng chú ý, Xiaomi cũng ghi dấu nhiều bước tiến trong lĩnh vực mô hình ngôn ngữ lớn AI. Tháng 5, hãng chính thức phát hành và mở mã nguồn mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức MiMo-VL-7B. Đến tháng 7, 12 nghiên cứu của Xiaomi về mô hình ngôn ngữ lớn đã được chấp nhận đăng tại các hội nghị hàng đầu thế giới, bao gồm ICCV 2025 và ACL 2025, khẳng định năng lực đổi mới trong nghiên cứu AI.

BÌNH LÂM