Xã Xuyên Mộc tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh

"Sách cho tôi, cho bạn"  là chủ đề của ngày hội đọc sách do xã Xuyên Mộc (TPHCM) tổ chức tại Trường THCS Bông Trang nhằm hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21-4).

Ngày 17-4, tại Trường THCS Bông Trang, UBND xã Xuyên Mộc (TPHCM) tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn” nhằm hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21-4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới (23-4).

Rất nhiều thể loại sách được trưng bày, giới thiệu

Không gian trưng bày của ngày hội được thiết kế sinh động, phong phú với nhiều thể loại, như sách văn học, truyện tranh, lịch sử… tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận, khám phá thế giới tri thức một cách gần gũi, hấp dẫn.

Học sinh trường THCS Bông Trang chia sẻ những giá trị của sách tại ngày hội đọc sách

Tham gia ngày hội, các em được đọc sách miễn phí, giao lưu, chia sẻ về sách. Ngoài ra còn có các tiết mục văn nghệ, góp phần tạo nên không khí hào hứng, lan tỏa cảm hứng học tập và đọc sách.

Ngày hội cũng là dịp tôn vinh giá trị bền vững của sách – người bạn đồng hành thầm lặng nhưng sâu sắc trên hành trình học tập và trưởng thành của mỗi người.

Các em học sinh đọc sách tại ngày hội

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc ngày càng trở nên cần thiết, góp phần hình thành tư duy, nhân cách và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ. Từ những trang sách hôm nay, niềm đam mê đọc sách sẽ tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa, không chỉ trong học sinh mà còn cả trong mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

QUANG VŨ

UBND xã Xuyên Mộc Đọc sách Nguyễn Thị Hoa Sách Truyện tranh Thể loại Bạn đồng hành Tri thức Bản quyền Văn học

