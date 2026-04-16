Ngày 16-4 tại Đường Sách TPHCM, UBND phường Sài Gòn đã tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026.

Ngày sách 2026 tại đường sách TPHCM góp phần khơi dậy khát vọng tri thức trong kỷ nguyên số. Ảnh: Quỳnh Mai

Với thông điệp “Sách, Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Mỗi người dân là một Đại sứ văn hóa đọc”, buổi lễ đã truyền tải mạnh mẽ sứ mệnh kết nối tri thức trong đời sống tinh thần và phát triển bền vững của xã hội. Sự kiện thu hút hơn 600 giáo viên, học sinh từ các trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Hòa Bình và THCS Võ Trường Toản.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, nhấn mạnh: Việc đọc sách không chỉ mở rộng tầm nhìn, nâng cao tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, hình thành lối sống đẹp, tư duy tích cực, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

UBND phường Sài Gòn trao tặng sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Mai

Điểm nhấn ấn tượng tại chương trình là tiết mục kể chuyện sách sân khấu hóa “Tuổi thơ dữ dội”, do các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trình bày, mang đến những khoảnh khắc xúc động, thể hiện sức sống và sự lan tỏa của văn học trong thế hệ trẻ.

Đặc biệt, buổi giao lưu chuyên đề “Làm bạn với sách - Xây dựng thói quen đọc sách trong thời đại số” cùng Thạc sĩ, Nhà văn Hoàng Thủy Nguyên đã nhận được sự quan tâm lớn. Nội dung chia sẻ tập trung vào việc làm thế nào để mỗi cá nhân có thể lựa chọn sách hiệu quả và duy trì thói quen đọc, giữa sự cạnh tranh của các phương tiện giải trí hiện đại.

Các em học sinh giao lưu với Thạc sĩ, nhà văn Hoàng Thủy Nguyên trong chuyên đề "Làm bạn với sách - Xây dựng thói quen đọc sách trong thời đại số". Ảnh: Quỳnh Mai

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng sách cho thư viện của 6 trường học trên địa bàn và 14 tủ sách tại 14 khu phố. Hoạt động này thể hiện quyết tâm của Phường Sài Gòn trong việc khuyến khích phong trào đọc sách, đưa tri thức đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần xây dựng một xã hội học tập, văn minh và phát triển bền vững.

DŨNG PHƯƠNG