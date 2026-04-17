Trao 45 suất quà cho người yếu thế và đồng bào Chăm tại phường Gia Định

Sáng 17-4, Ủy ban MTTQ phường Gia Định (TPHCM) và các đoàn thể của phường đã trao 30 suất quà cho người khiếm thị và 15 suất quà đến các hộ đồng bào dân tộc Chăm, tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Đây là hoạt động chăm lo người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số thiết thực hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).

Đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Gia Định trao 15 suất quà đến các hộ đồng bào dân tộc Chăm

Dịp này, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của phường đã trao 30 suất quà cho người khiếm thị và 15 suất quà đến các hộ đồng bào dân tộc Chăm, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời khích lệ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Gia Định trao tặng máy nấu sữa hạt cho hội viên phụ nữ khiếm thị

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn hỗ trợ đột xuất một trường hợp khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng máy nấu sữa hạt cho một hội viên khiếm thị để có phương tiện sinh kế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

ĐÌNH DƯ