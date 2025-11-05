Kể câu chuyện của nhà hát trăm năm bằng ánh sáng

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Nhà hát Lớn thông tin về dự án nghệ thuật đặc biệt “115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội (1911 - 2026), đồng thời là dấu mốc trước khi công trình bước vào giai đoạn trùng tu toàn diện.

Theo ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, đây là lần đầu tiên di sản hơn một thế kỷ trở thành nhân vật chính kể lại lịch sử của mình. “Toàn bộ không gian từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm sẽ được đánh thức bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện hành trình 115 năm của một biểu tượng kiến trúc và nghệ thuật Thủ đô”, ông Chu Anh Hùng cho biết.

Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội chia sẻ về dự án

Sử dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR) và nghệ thuật storytelling đa lớp, chương trình mang đến cho công chúng trải nghiệm immersive, nơi ranh giới giữa khán giả và không gian biểu diễn được xóa nhòa. Người xem không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào dòng chảy câu chuyện, tương tác với không gian và ánh sáng, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn và phát huy di sản, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội, Thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận, nơi giá trị cổ điển được hồi sinh bằng nghệ thuật đương đại.

NSND Xuân Bắc nhận định đây là dự án rất "đúng đắn và kịp thời của ê-kíp"

Dự án được thực hiện bởi Hexogon Vietnam với đội ngũ chuyên gia và nghệ sĩ hàng đầu châu Á, những người từng đảm nhiệm nhiều dự án trình diễn công nghệ quy mô tại Singapore, Nhật Bản và châu Âu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và tinh thần sáng tạo Việt Nam mang lại cho dự án sự tinh tế trong nghệ thuật và chuẩn mực kỹ thuật, bảo chứng cho một trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá cao dự án này: “Chúng ta sẽ biến sự tò mò của những người chưa từng tới Nhà hát Lớn Hà Nội thành trải nghiệm nghệ thuật kết hợp văn hóa”.

Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của đạo diễn Lê Ngọc Quý, chương trình diễn ra từ 22-11 đến 31-12, được kỳ vọng trở thành một mô hình tiên phong trong việc kể chuyện di sản bằng nghệ thuật và công nghệ.

