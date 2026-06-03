Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định tạm tuyển bà Lê Thị Thùy Hân, vợ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ, vào công tác tại Công an xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Sáng 3-6, tại trụ sở Công an xã Diên Khánh, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tạm tuyển bà Lê Thị Thùy Hân (sinh năm 1997, ngụ xã Diên Khánh) vào lực lượng Công an nhân dân.

Bà Hân là vợ của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã anh dũng hy sinh trong quá trình tuần tra, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Diên Lâm vào ngày 21-3-2026.

Vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: CA Khánh Hòa

Theo quyết định được công bố, bà Lê Thị Thùy Hân, trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh, được bố trí công tác tại Công an xã Diên Khánh. Sau thời gian tạm tuyển 6 tháng, kể từ ngày 1-6-2026, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét tuyển dụng chính thức vào lực lượng Công an nhân dân theo quy định.

Việc tiếp nhận bà Hân vào công tác thể hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.

TIẾN THẮNG