Cần có phụ cấp thỏa đáng cho cán bộ cấp xã

Góp ý về công tác dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tập trung vào các chính sách đối với cán bộ cơ sở và đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị.

Trình bày Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 11-5, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Lo lắng nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất

Cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội. Cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Đặc biệt là việc Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, tạo cơ sở để Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; ban hành các chính sách thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ điều hành giảm giá trong nước. Những quyết sách linh hoạt, đúng thời điểm này đã góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân”, bà Lê Thị Nga nêu rõ.

Vẫn theo báo cáo nêu trên, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, trong đó nổi bật là cắt giảm thủ tục hành chính, giảm mặt bằng lãi suất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế và tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất như: việc đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu trong nước; nguy cơ mất an toàn thực phẩm; thời tiết cực đoan gây thiệt hại tại nhiều địa phương; thiếu trường công lập, nhất là bậc THPT tại Hà Nội, tạo áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng, đường cao tốc Bắc – Nam quy mô 2 làn xe tiềm ẩn rủi ro giao thông, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội... cũng là những vấn đề tiếp tục gây lo ngại cho người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cũng lưu ý, trong tháng 4, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng. Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, các cơ quan đã tiếp 508 lượt với 1.091 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 508 vụ việc. Trong đó, có 35 lượt đoàn đông người khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; 5 vụ việc phức tạp cần được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương quan tâm có giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, xử lý quy hoạch “treo”

Góp ý về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tập trung vào các chính sách đối với cán bộ cơ sở và đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét lại mức phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể xã hội vì sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, họ không còn được hưởng mức này theo các quy định mới. Các phòng chuyên môn cấp xã (như phòng kinh tế, văn hóa - xã hội) đang quá tải khi phải làm việc với quá nhiều đầu mối cấp tỉnh (từ 6 đến 7 đầu mối) trong khi năng lực cán bộ vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, mức phụ cấp cho trưởng phòng (0,25) và phó phòng (0,15) cấp xã hiện nay là rất thấp.

Góp ý giải quyết tình trạng khiếu kiện gia tăng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin (trừ các nội dung mật) để củng cố niềm tin của nhân dân; nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài hàng chục năm; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch “treo” quá lâu khiến người dân không thể xây nhà, tách thửa hay chuyển nhượng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và đời sống.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc đấu giá xây dựng các trạm dừng chân trên tuyến đường cao tốc từ Trung Lương đến Cà Mau. Theo ông Lê Tấn Tới, đoạn đường gần 300km nhưng thiếu trạm dừng, rất bất tiện cho người lưu thông và gây phản cảm khi người dân phải dừng bên lề đường, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường...

