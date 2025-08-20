Vụ chìm tàu tại Hạ Long, bảo hiểm nhân thọ đã chi trả 20,1 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2025, bảo hiểm nhân thọ đã chi trả hơn 28.890 tỷ đồng cho khách hàng, tăng 6,44% so với cùng kỳ. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho biết, các công ty đã số hóa quy trình, bồi thường nhanh chóng.

Hiện trường vụ chìm tàu tại Hạ Long

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), trong 6 tháng đầu năm 2025, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã chi trả cho khách hàng số tiền hơn 28.890 tỷ đồng, tăng 1.747 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (chi trả 27.143 tỷ đồng).

Góp vào con số tăng trưởng chi trả quyền lợi bảo hiểm toàn thị trường nửa đầu năm, riêng Manulife đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong vụ tai nạn chìm tàu tại Hạ Long, công ty này nhanh chóng chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình 6 khách hàng không may gặp nạn. Tính chung trong vụ việc này, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã chi trả tổng cộng 20,1 tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng.

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký IAV, số tiền chi trả quyền lợi cho khách hàng như trên đã cho thấy mức độ gắn bó của bảo hiểm nhân thọ với hàng triệu gia đình Việt, góp phần hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn. Thực hiện quy định mới, từ ngày 1-7 vừa qua, tất cả doanh nghiệp đã tiến hành tái cấu trúc sản phẩm.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký IAV chia sẻ về việc các công ty bảo hiểm đã đẩy mạnh số hóa quy trình bồi thường

Thời gian qua, nhiều công ty cũng đẩy mạnh số hóa toàn bộ quy trình bồi thường, từ nộp hồ sơ, xét duyệt đến chuyển khoản... để giúp khách hàng thực hiện mọi thủ tục ngay trên điện thoại. Thậm chí, có nơi chỉ mất chưa đến 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ để hoàn tất chi trả.

Một số doanh nghiệp còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chỉ còn tính bằng giờ. Chẳng hạn, tại Manulife đã ra mắt cổng bổ sung chứng từ trực tuyến nhằm giúp khách hàng gửi hồ sơ nhanh chóng; tự động hóa để rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng…

Từ 1-7, các công ty bảo hiểm phải tái cấu trúc, ngừng bán các sản phẩm tích hợp quyền lợi bổ trợ. Do vậy, các công ty đã thiết kế sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Tại tọa đàm mới đây về những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm, nhiều khách hàng chia sẻ câu chuyện thực tế rằng mua bảo hiểm khi chưa tìm hiểu kỹ, chưa hiểu rõ, mà mua vì được người thân, bạn bè thuyết phục, thậm chí thúc ép.

Tuy nhiên, ông Ngô Trung Dũng lưu ý, khách hàng cần tìm hiểu kỹ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hợp đồng. Trong đó chú ý quyền lợi khi xảy ra rủi ro, quyền được cân nhắc trong 21 ngày và quyền được giải thích rõ các điều khoản, nhất là các điều khoản loại trừ. Về nghĩa vụ, cần lưu ý nghĩa vụ đọc hợp đồng và nghĩa vụ kê khai trung thực.

MAI HOA