Vũ. khẳng định sức hút với concert tour chào đón 3.500 khán giả tại Australia

Vũ. là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn tại 2 sân khấu Forum Melbourne (Melbourne) và Enmore Theatre (Sydney) của Australia, minh chứng cho khả năng tiên phong trong việc mở rộng biên giới âm nhạc, mang nhạc Việt đến gần hơn khán giả toàn cầu.

Vũ. cùng khán giả trong đêm diễn tại Enmore Theatre (Sydney)

Tiếp nối thành công concert tour Bảo tàng của nuối tiếc tại TPHCM và Hà Nội cuối 2024, Vũ. chính thức mang hành trình âm nhạc này đến với khán giả tại Australia vào ngày 5 và 8-11.

Hai đêm diễn tại thành phố Melbourne và Sydney diễn ra thành công rực rỡ, thu hút hơn 3.500 khán giả tham dự. Hai địa điểm từng chào đón nhiều tên tuổi quốc tế như Oasis, Madonna, Coldplay, Katy Perry, Harry Styles, Ed Sheeran, Sam Smith…

Đồng hành cùng Vũ. trong tour diễn có Màu Nước Band và nghệ sĩ khách mời Madihu. Sự kết hợp của họ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc cho khán giả.

Các màn trình diễn live được đánh giá cao về độ trọn vẹn, với giọng hát truyền cảm của Vũ. và phần hòa âm chất lượng từ ban nhạc.

Vũ. và Màu Nước Band

Madihu

Hàng dài khán giả check-in vào show gây ấn tượng với người dân bản xứ

Lilithia Reviews - một trang đánh giá uy tín trong giới nghệ thuật tại Australia cũng đã dành tặng những lời có cánh cho đêm diễn của Vũ. tại Melbourne. Tạp chí này thể hiện sự trân trọng khi gọi Vũ. là “một bậc thầy trong nghệ thuật của mình (master of his craft), dẫn dắt khán giả bằng cả nội lực và sự chân thành thuần khiết”.

Bài báo cũng nhấn mạnh về giọng hát và khả năng trình diễn của Vũ. khi "nhanh chóng truyền tải sức nặng cảm xúc vượt qua cả những bản thu âm phòng thu.

Vũ. chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi chính thức có một tour diễn ở ngoài Việt Nam. Điều khiến tôi vui hơn nữa là được gặp gỡ những khán giả người Việt, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi coi đó là một thước đo để xem âm nhạc của mình liệu có truyền tải được nhiều năng lượng và câu chuyện đến mọi người hay không".

Vũ. trên sân khấu Concert tour “Bảo tàng của nuối tiếc” tại Australia

TIỂU TÂN