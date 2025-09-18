Vụ dùng máy hỏng để tán sỏi cho người bệnh ở Đắk Lắk: Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn

Chiều 18-9, trước thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên dùng máy hỏng để tán sỏi cho người bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc nghiêm trọng này.

Bộ Y tế cho biết, ngày 17-9, các phương tiện truyền thông đưa tin: mặc dù đã bị hỏng máy Laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay, nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế nhưng chưa được báo cáo Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trước vụ việc nghiêm trọng này, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám, chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm), đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định (nếu có).

Yêu cầu tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý BHYT và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng và khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13 giờ ngày 19-9.

