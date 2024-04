Vụ phát hiện 184 bánh heroin: Thưởng nóng cho các cá nhân và đơn vị

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng cá nhân, tập thể trong vụ phát hiện 3 vali chứa 184 bánh heroin ở căn hộ giữa trung tâm TPHCM

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao thư khen của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 1 cùng Công an phường Cầu Ông Lãnh và Trung tá Lê Phương Đông (cán bộ Công an phường Cầu Ông Lãnh) vì có thành tích bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (thu giữ 184 bánh heroin và 73 viên nén ma túy).

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương cá nhân, tập thể trong vụ phát hiện 3 vali chứa 184 bánh heroin trong căn hộ giữa trung tâm TPHCM

Thiếu tướng Mai Hoàng cũng biểu dương thành tích của Công an phường Cầu Ông Lãnh và Công an quận 1 trong việc phá đường dây ma túy trên. Việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ thành công các đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy cho thấy được bản lĩnh, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đơn vị; thành tích trên đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên trên địa bàn Thành phố.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM khen thưởng cá nhân, tập thể trong vụ phát hiện 3 vali chứa 184 bánh heroin trong căn hộ giữa trung tâm TPHCM

Thiếu tướng Mai Hoàng cũng mong muốn các đơn vị, cá nhân phát huy kết quả đạt được; tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như báo SGGP đã thông tin, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Ông Lãnh phát hiện 1 nhóm người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn sử dụng bóng cười, ma túy. Sau đó, công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 1 điều tra.

Qua đó, công an phát hiện nhóm người nước ngoài móc nối với đối tượng tại Việt Nam hoạt động vận chuyển ma túy từ TPHCM đi Đài Loan. Kiểm tra hành chính tại căn hộ ngăn phòng cho thuê ở quận 1, công an phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Vali chứa 184 bánh heroin

Ngoài ra, trong phòng có 3 vali chứa tổng cộng 184 bánh heroin (62kg) và 73 viên nén ma túy và một số máy móc, phương tiện dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Tại cơ quan công an, 2 người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15-3-2024. Sau đó, cả 2 về TPHCM lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin để tiếp tục vận chuyển về Đài Loan tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một đối tượng “đầu trên” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cả 2 cất giấu số ma túy này tại căn hộ đang thuê. Đồng thời, đặt mua các máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng (từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng đến tận địa chỉ người mua (hình thức door - to - door) nhằm mục đích nghiền số ma túy trên thành bột.

Tiếp đó, cả 2 đổ số ma tuý này vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang; không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan.

Tin liên quan Phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin từ TPHCM đi Đài Loan, Trung Quốc

CHÍ THẠCH