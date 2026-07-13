Vụ vi phạm kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.

Các bị can bị khởi tố cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Danh tính 15 bị can vẫn chưa được cơ quan công an công bố.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, hôm 5-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, tại cuộc họp báo ngày 9-7 về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Tuyên Quang), cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan tới vụ án, bị can Nguyễn Hà Duy (giáo viên môn toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam; 2 bị can khác cũng đã bị khởi tố nhưng chưa được công bố danh tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian diễn ra kỳ thi, bà Trần Thị Thu Hằng bị cáo buộc đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn toán. Thực hiện chỉ đạo này, bị can Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các bị can đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm mất tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội. Bước đầu cơ quan điều tra xác định động cơ của các bị can là vì thành tích.

ĐỖ TRUNG