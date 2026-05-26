6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam đã điều động hơn 545 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, với hành trình hơn 323.000 hải lý an toàn.

Đại tá Lê Văn Tú chủ trì hội nghị

Chiều 26-5, tại TPHCM, Khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Khối trưởng Khối thi đua số 2, chủ trì hội nghị.

Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu BV 96968

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên biển, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam đã điều động hơn 545 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, phòng chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu sống 71 thuyền viên, với tổng hành trình hơn 323.000 hải lý an toàn; kiểm tra 171 tàu, tịch thu hơn 1 triệu lít dầu DO, gần 1.000 tấn than cùng nhiều tang vật vi phạm khác, tổng số tiền xử phạt hơn 23 tỷ đồng; phối hợp bắt giữ 18 vụ với 37 đối tượng liên quan ma túy…

Phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục gắn với thực hiện hiệu quả công tác dân vận, an sinh xã hội và tuyên truyền về biển, đảo với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển đồng hành với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”…

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân TPHCM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân biểu dương những kết quả nổi bật của Khối thi đua số 2 trong 6 tháng đầu năm 2026.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân phát biểu tại hội nghị

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, gắn với các nội dung chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, cuộc vận động của các cấp, các ngành..., góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

MẠNH THẮNG