Vượt 200 tỷ đồng, "Tử chiến trên không" bán ra hơn 2,4 triệu vé

Tính đến chiều tối 4-10, Tử chiến trên không chính thức vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng để trở thành phim hành động Việt có doanh thu cao nhất.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 21 giờ ngày 4-10, phim hiện đạt doanh thu hơn 203 tỷ đồng. Với doanh số này, phim đã vượt qua Hai Phượng (200 tỷ đồng) để trở thành phim hành động ăn khách nhất Việt Nam.

Trên fanpage chính thức của bộ phim cũng thông báo, phim đã bán ra tổng cộng hơn 2,4 triệu vé.

Doanh số của Tử chiến trên không tính đến tối 4-10. Nguồn: Box Office Vietnam

Đặc biệt, phim vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu phòng vé trong ngày, thậm chí bỏ xa các phim Việt mới ra mắt.

Cụ thể, riêng trong ngày 4-10, phim hiện đạt doanh thu gần 8,5 tỷ đồng với hơn 87.000 vé bán ra và gần 3.000 suất chiếu.

Phim đã bán ra hơn 2,4 triệu vé. Nguồn: Fanpage phim Tử chiến trên không

Trong khi đó, hai phim Việt ra mắt từ ngày 3-10 là Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao dù xếp ngay sau đó nhưng doanh thu khá thấp.

Chị ngã em nâng có doanh thu trong ngày chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng và tổng doanh thu chưa đến 5 tỷ đồng. Tay anh giữ một vì sao thậm chí doanh thu còn thấp hơn, doanh thu ngày hơn 1,6 tỷ đồng và tổng doanh thu chỉ hơn 3 tỷ đồng.

HẢI DUY