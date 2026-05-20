Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Chiều 20-5, Văn phòng UBND TPHCM có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai dự án hạ tầng kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Mô hình đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: CTV

Theo kết luận, đây là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng giao thông liên vùng của thành phố. Do đó, các sở ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình HĐND TPHCM xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; đồng thời hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng bởi dự án. Bên cạnh đó, sở rà soát, hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch đối với 3 khu đất dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng BT nhằm bảo đảm phù hợp quy hoạch chung và phát huy hiệu quả khai thác quỹ đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu sớm có ý kiến về điều kiện, giá trị quỹ đất dự kiến sử dụng để đối ứng thanh toán hợp đồng BT của dự án.

Đối với Sở Tài chính, UBND TPHCM yêu cầu rà soát quy mô dự án, nguồn vốn ngân sách tham gia (nếu có), đồng thời nghiên cứu các ý kiến của Bộ Tài chính liên quan đến cơ chế tài chính và đầu tư. Sở này cũng được giao theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND TPHCM xử lý các khó khăn phát sinh.

Ngoài ra, Sở Tài chính phải khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, trong đó xác định rõ nội dung công việc, cơ quan chủ trì, tiến độ và sản phẩm hoàn thành của từng nhiệm vụ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu khởi công theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

UBND TPHCM cũng đề nghị Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - đại diện liên danh nhà đầu tư - khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo góp ý của các bộ ngành Trung ương; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố để hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Công an TPHCM được đề nghị tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để sớm có ý kiến chuyên môn đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý ngành liên quan đến dự án.

Về công tác tổ chức triển khai, UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn sau khi HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư. Trong đó, cần xác định rõ các mốc tiến độ theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, liên tục, không để chậm tiến độ.

UBND TPHCM cũng lưu ý việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với các hạng mục nút giao và công trình điểm nhấn, yêu cầu nghiên cứu kỹ giải pháp thiết kế nhằm bảo đảm đồng thời yếu tố công năng, mỹ quan và tính biểu tượng.

Các đơn vị liên quan cũng được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công dự án đúng tiến độ; đồng thời nghiên cứu khả năng triển khai trước một số hạng mục phù hợp như san lấp mặt bằng, kết nối giao thông và các công việc chuẩn bị kỹ thuật khác theo đúng quy định pháp luật.

QUỐC HÙNG