Xã Châu Đức khẩn trương khắc phục cây xanh đổ ngã sau mưa dông

Tối 27-6, lãnh đạo UBND xã Châu Đức (TPHCM) cho biết, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa dông kèm gió lốc gây ra trên địa bàn.

Nhiều cây xanh ở xã Châu Đức đổ gãy sau trận mưa dông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn bật gốc, đổ ngã, chắn nhiều tuyến đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo triển khai lực lượng ứng phó. Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cắt dọn cây đổ, giải tỏa các điểm ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân.

UBND xã huy động lực lượng cắt dọn cây đổ

Đến tối cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến giao thông, giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thời tiết, duy trì lực lượng ứng phó, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

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TRÚC GIANG