Xã Hưng Long (TPHCM) long trọng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Đảng ủy xã Hưng Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Huỳnh Văn Phạm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã... cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và đại diện thế hệ trẻ xã Hưng Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao huy hiệu Đảng đến các Đảng viên

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 96 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những thước phim tư liệu lịch sử giàu ý nghĩa. Phát biểu diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết, năm 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 70/72 chỉ tiêu chủ yếu. Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí kêu gọi toàn hệ thống chính trị tiếp tục thống nhất tư tưởng, đổi mới tác phong làm việc theo hướng “chuyên nghiệp, hiệu quả”, quyết tâm đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Dịp này, Đảng bộ xã Hưng Long có 5 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự kiên trung, bền bỉ và những cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Xúc động khi đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Trang Văn Lâm, đảng viên Chi bộ ấp 21, bày tỏ niềm vinh dự lớn lao và khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đảng viên cộng sản trong giai đoạn mới.

Buổi lễ cũng là dịp “chuyển giao ngọn lửa” nhiệt huyết giữa các thế hệ. Đại diện thế hệ trẻ, đảng viên Phạm Thị Thanh Trúc, Chi bộ Trường Tiểu học Hưng Long, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định tuổi trẻ xã Hưng Long sẽ ra sức học tập, lao động, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

HỒNG DƯƠNG