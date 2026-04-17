Phường Gò Vấp thông tin vụ bán chỗ đậu xe tại CityLand Park Hills

UBND phường Gò Vấp (TPHCM) vừa có văn bản cung cấp thông tin liên quan việc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand) bán chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư CityLand Park Hills.

Theo UBND phường Gò Vấp, chủ đầu tư dự kiến giá bán mỗi chỗ đậu xe từ 400–500 triệu đồng (chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Cụ thể, xe ô tô 4 chỗ khoảng 400 triệu đồng/chỗ, loại 4-7 chỗ khoảng 500 triệu đồng/chỗ; khách hàng thanh toán làm hai đợt, trong đó đợt đầu chiếm 98% giá trị.

Xe ô tô gửi dưới tầng hầm chung cư. Ảnh minh họa: ĐÌNH DƯ

Về pháp lý, CityLand khẳng định có quyền sở hữu riêng đối với các khu vực đỗ xe ô tô tại cụm chung cư, căn cứ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản do cơ quan chức năng cấp. Tổng diện tích các khu đỗ xe tại các Block CH1, CH2 tầng hầm B1, B2 được cấp giấy chứng nhận riêng.

Chủ đầu tư cũng cho biết chi phí đầu tư chỗ đậu xe không hạch toán vào giá bán căn hộ; trong hợp đồng mua bán có thể thể hiện phần diện tích này là sở hữu riêng của bên bán và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kinh doanh chỗ đậu xe.

Ngoài ra, UBND phường Gò Vấp ghi nhận một số phản ánh của cư dân về việc điều chỉnh tăng số chỗ đậu xe so với thiết kế ban đầu, cũng như tình trạng tiếng ồn, lấn chiếm lòng lề đường quanh khu chung cư. Đối với các vấn đề an ninh trật tự, địa phương đã phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh và cơ bản được khắc phục.

Riêng nội dung điều chỉnh số lượng chỗ đậu xe, UBND phường đã có văn bản gửi Sở Xây dựng để xin ý kiến hướng dẫn, hiện đang chờ phản hồi.

ĐÌNH DƯ