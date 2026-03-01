Xã Long Hải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” làm việc với chủ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Chuẩn bị đón Đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), xã Long Hải (TPHCM) khẩn trương rà soát, làm việc trực tiếp với từng chủ tàu có tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong giai đoạn 2024–2025.

Lãnh đạo xã Long Hải tham gia cùng đoàn đến tận nhà từng ngư dân để làm việc.

Ngày 1-3, UBND xã Long Hải thành lập các tổ công tác đến từng nhà chủ tàu có tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025 để làm việc, xác minh. Thành phần gồm lãnh đạo UBND xã, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Công an xã và cán bộ Phòng Kinh tế.

Lực lượng chức năng xã Long Hải đến tận nhà ngư dân để rà soát từng hồ sơ

Tại mỗi hộ, tổ công tác yêu cầu chủ tàu cung cấp thông tin về thời gian, nguyên nhân mất kết nối; họ tên thuyền trưởng điều khiển tàu tại thời điểm xảy ra sự việc. Đồng thời, chủ tàu phải cung cấp giấy tờ, chứng cứ liên quan nhằm chứng minh khi tàu cá mất kết nối trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền trưởng hoặc chủ tàu đã sử dụng thiết bị khác để ghi lại vị trí tàu; báo cáo cơ quan quản lý tại cảng khi tàu cập bến; hoặc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc khác để báo cáo vị trí về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản nơi đăng ký tàu.

Đây là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, xác định có hay không việc xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp tàu cá để mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển.

Xã Long Hải là địa phương có số lượng tàu cá không đủ điều kiện nhiều nhất

Trước đó, từ ngày 1-2 đến 28-2-2026, xã Long Hải đã mời và làm việc với chủ của 207/304 tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong giai đoạn nêu trên. Địa phương phấn đấu hoàn tất làm việc với các trường hợp còn lại trong ngày 1-3, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) TPHCM, nhằm chuẩn bị đón Đoàn thanh tra của EC dự kiến làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-3 để kiểm tra công tác phòng, chống IUU lần thứ 5.

THÀNH HUY