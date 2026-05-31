Phường Bình Tiên khởi động mùa hè an toàn, bổ ích cho thiếu nhi

Ngày 31-5, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc hè và ra quân các chiến dịch tình nguyện hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Mở đầu chương trình, các em thiếu nhi tham gia hoạt động “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ”, xem phim, giao lưu trò chơi hoạt náo và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong ngày hội đầu hè.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Bình Tiên đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chỉ đạo hoạt động hè năm 2026 và Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Ra mắt Ban Chỉ đạo hoạt động hè tại 30 khu phố

Theo đồng chí Lương Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Phường sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước; phát triển văn hóa đọc, nâng cao năng lực số, tìm hiểu văn hóa giao thông, diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em...

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng thanh, thiếu nhi phường Bình Tiên

Dịp này, Ban Tổ chức trao 10 phần quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em TPHCM; trao 53 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trong chương trình “Vòng tay yêu thương - Kết nối tương lai”; đồng thời trao quà cho 150 thiếu nhi thuộc 30 khu phố trên địa bàn phường Bình Tiên.

THU HOÀI

