Hơn 20 hoạt động hè cho thiếu nhi Long Hải

Sáng 1-6, Ban Chỉ đạo hè xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè với chủ đề “Vui hè trên thành phố Bác” và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo hè xã cho biết: Hiện xã Long Hải có trên 16.000 trẻ em, những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhà trường và nhân dân quan tâm thực hiện.

Hàng năm, các hoạt động hè được địa phương quan tâm triển khai thực hiện với nhiều sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, giúp các em phát huy năng khiếu, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng sống.

Trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30-8, xã Long Hải sẽ tổ chức hơn 20 hoạt động dành cho thiếu nhi, học sinh như: diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”; bơi miễn phí; trải nghiệm khoa học công nghệ, nâng cao kỹ năng số và kiến thức chuyển đổi số; hướng dẫn kỹ năng tự vệ, phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu.

Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn tại lễ khai mạc

Ngoài ra xã còn tổ chức nhiều hoạt động khác, như: ngày hội Gia đình năm 2026; chuỗi hoạt động “Phụ huynh - Bạn đồng hành cùng con”; hội thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; Hành trình “Em yêu Thành phố của em” tham quan bảo tàng, làng nghề truyền thống; hội thi thời trang tái chế với chủ đề “Long Hải - Biển xanh tương lai xanh”; hội thi tìm kiếm tài năng nhí và liên hoan văn nghệ hè.

Dịp này, xã Long Hải đã trao 50 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

THÀNH HUY