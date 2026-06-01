Lo đúng cách

- Bữa trước, đọc tin trên báo thấy cơ quan chức năng xác minh bé gái có nhiều vết bầm trên chân xuất hiện tại một quán bar ở Hà Nội không phải bị bạo hành, mà do bệnh viêm da cơ địa, thú thực là nhẹ cả người. Nhiều người cũng được một phen thở phào.

- Sự quan tâm của cộng đồng rõ ràng là điều đáng quý, cho thấy người dân không còn thờ ơ trước những dấu hiệu bất thường xung quanh mình, nhất là với trẻ em và những người yếu thế. Có điều, giá như sự quan tâm ấy được gửi đúng địa chỉ ngay từ đầu, có lẽ mọi việc sẽ trọn vẹn hơn.

- Hiện ngoài cách phản ánh trực tiếp, người dân còn có thể gửi thông tin qua nhiều kênh trực tuyến của chính quyền và công an địa phương. Chỉ cần một cuộc gọi hay vài thao tác đơn giản, cơ quan chức năng đã có thể vào cuộc. Như vụ việc vừa rồi, chỉ sau một thời gian ngắn, thông tin đã được làm rõ.

- Mạng xã hội đúng là tiện, chỉ cần vài cú chạm màn hình là một nghi vấn có thể đi từ đầu hẻm đến mọi miền đất nước. Có điều, mạng xã hội vốn không có thói quen chờ kết luận. Bởi vậy, trước khi bấm nút đăng, có lẽ nên dành vài phút báo cho cơ quan chức năng. Kẻo đến khi sự việc được làm rõ, thông tin đính chính lại phải vất vả chạy theo những đồn đoán trước đó.

TƯ MÓM

