Xã Long Hải lập Tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU

UBND xã Long Hải (TPHCM) vừa ban hành Quyết định số 3412 về việc thành lập Tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã.

Tàu cá không đủ điều kiện neo đậu bờ tại cảng cá Tân Phước, xã Long Hải

Theo quyết định, Tổ kiểm soát liên ngành gồm 44 thành viên, do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó và thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của xã như: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – Xã hội, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị – xã hội, trưởng 27 ấp; cùng lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý Cảng cá TPHCM, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi với trưởng các ấp thuộc xã Long Hải về việc quản lý tàu cá không đủ điều kiện tại cảng cá Hưng Thái, xã Long Hải, trong một lần đi kiểm tra.

Tổ có nhiệm vụ tổ chức triển khai và thực hiện công tác giám sát tàu cá; quản lý chặt chẽ đội tàu hiện có; tập trung điều tra, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, chủ động tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU; tổ chức sắp xếp khu vực neo đậu đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Qua đó, đảm bảo không để tàu cá ra khơi khai thác hải sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Các tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn xã Long Hải hàng tuần được tổ quản lý báo cáo vị trí tọa độ, khu vực neo đậu và hình ảnh tàu cá đậu bờ cho cơ quan chức năng địa phương quản lý.

Ngoài ra, tổ còn tổ chức sử dụng các phương tiện tàu, ca nô để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các bãi ngang, khu neo đậu tàu cá, cửa sông; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp các sở, ngành của TPHCM và các địa phương liên quan trong công tác cung cấp thông tin, kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU.

THÀNH HUY