Xã Long Hải lập Tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU

Theo quyết định, Tổ kiểm soát liên ngành gồm 44 thành viên, do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng.
Các Tổ phó và thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của xã như: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – Xã hội, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị – xã hội, trưởng 27 ấp; cùng lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý Cảng cá TPHCM, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM.
Tổ có nhiệm vụ tổ chức triển khai và thực hiện công tác giám sát tàu cá; quản lý chặt chẽ đội tàu hiện có; tập trung điều tra, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).
Cùng với đó, chủ động tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU; tổ chức sắp xếp khu vực neo đậu đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
Qua đó, đảm bảo không để tàu cá ra khơi khai thác hải sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
Ngoài ra, tổ còn tổ chức sử dụng các phương tiện tàu, ca nô để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các bãi ngang, khu neo đậu tàu cá, cửa sông; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm.
Đồng thời, thường xuyên phối hợp các sở, ngành của TPHCM và các địa phương liên quan trong công tác cung cấp thông tin, kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU.