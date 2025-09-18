Xã Long Hải, TPHCM: Kiến nghị quy định thời gian không đánh bắt hải sản

Sáng 18-9, Tổ đại biểu số 36, HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải, Tổ trưởng tổ đại biểu số 36 HĐND TPHCM và bà Phạm Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hải đã có buổi tiếp công dân quý 3-2025, tại xã Long Hải.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải, Tổ trưởng tổ đại biểu số 36, HĐND TPHCM phát biểu tại buổi tiếp công dân quý 3-2025 tại xã Long Hải

Tại buổi tiếp, liên quan vấn đề khai thác thủy hải sản, công dân xã Long Hải đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: HĐND, UBND TPHCM sớm có chính sách hỗ trợ cho ngư dân về cước phí duy trì thiết bị máy giám sát hành trình tàu cá, để từ đó lực lượng chức năng có thể quản lý được vị trí tàu thuyền của ngư dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trước tình hình khai thác đánh bắt hải sản của ngư dân xã Long Hải đang gặp nhiều khó khăn do ngư trường ngày càng cạn kiệt, nhiều tàu cá nằm bờ hoặc bán phế liệu, người dân xã Long Hải đề nghị lãnh đạo TPHCM kiến nghị Chính phủ có chủ trương là quy định cụ thể thời gian được phép khai thác thủy sản và thời gian không được phép khai thác thủy sản trong năm để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Công dân xã Long Hải còn mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM tiếp tục thực hiện những đề án, những quy hoạch trong Nghị quyết số 14 ngày 20-11-2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về “Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Nghị quyết số 05 ngày 31-5-2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, để xã Long Hải được đánh thức tiềm năng du lịch về tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng thương hiệu có từ nhiều thập kỷ qua, góp phần đưa xã Long Hải trở thành đô thị du lịch.

Tổ đại biểu số 36 đã ghi nhận và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người dân xã Long Hải gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong kỳ họp HĐND TPHCM sắp tới.

