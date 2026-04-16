Phường Gia Định phấn đấu bàn giao mặt bằng rạch Xuyên Tâm trước ngày 30-6

Phường Gia Định (TPHCM) đang bước vào giai đoạn cao điểm vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo và tổ tuyên truyền vận động thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trên địa bàn phường Gia Định sáng 16-4, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh, ghi nhận kết quả tích cực khi đến giữa tháng này, phường đã ban hành 578/869 quyết định thu hồi đất. Công tác vận động đạt chuyển biến rõ nét với 377 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng, tăng 88 trường hợp trong 10 ngày; trong đó 231 hộ đã giải tỏa toàn phần. Khu phố 37 đạt tỷ lệ bàn giao 100%.

Đồng chí Triệu Lệ Khánh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Từ ngày 15 đến 29-4, phường tập trung xử lý dứt điểm 180 trường hợp còn lại, trên nguyên tắc vận động gắn với bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Chính quyền cam kết chi trả khen thưởng di dời sớm qua chuyển khoản; đồng thời triển khai các chính sách an sinh cho hộ khó khăn, kể cả trường hợp “bồi thường bằng 0”.

Các tổ công tác vận động báo cáo kết quả tại cuộc họp. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Công an phường chủ động giới thiệu chỗ tạm cư, UBND phường hỗ trợ thủ tục xây dựng, sửa chữa và huy động lực lượng tháo dỡ miễn phí cho các hộ bàn giao sớm. Với các trường hợp còn vướng mắc, các tổ vận động tiếp tục bám sát, lắng nghe để đề xuất giải pháp phù hợp.

Đối với trường hợp cố tình không chịu di dời dù đã đủ điều kiện pháp lý, phường sẽ tổ chức đối thoại lần cuối trước khi thực hiện cưỡng chế theo quy định.

“Mục tiêu chậm nhất đến ngày 30-6 phải bàn giao toàn tuyến để triển khai thi công. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mong mỏi về môi trường sống xanh, sạch của người dân dọc rạch Xuyên Tâm”, đồng chí Triệu Lệ Khánh nhấn mạnh.

Dự án rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng cải thiện môi trường, chống ngập và nâng cấp hạ tầng đô thị, trong đó tiến độ giải phóng mặt bằng qua địa bàn phường Gia Định giữ vai trò then chốt.

Rạch Xuyên Tâm, đoạn đi qua phường Gia Định

ĐÌNH DƯ